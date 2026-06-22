Delicate white flowers bloom in the foreground against a soft, bokeh-filled background with a butterfly and text.
Maison Trinitaire

Organisé par

Maison Trinitaire

À propos de cet événement

Consciences en éveil - novembre 2026

200 Bd Robert

Granby, QC J2H 0R2, Canada

Forfait organisateur - Mireille
465,21 $
Forfait organisateur - Marie item
Forfait organisateur - Marie
452,79 $
Forfait 1 - occ. simple 3 nuitées item
Forfait 1 - occ. simple 3 nuitées
438,81 $

428.81 $/personne + 10$ de frais administratifs

Ce forfait inclus l'hébergement du jeudi au dimanche ainsi que les repas du vendredi au dimanche.

Arrivée le jeudi 5 novembre 2026 dès 16 h (souper du jeudi exclus)

Forfait 2 - occ. double 3 nuitées item
Forfait 2 - occ. double 3 nuitées
361,19 $

351.19 $/personne + 10$ de frais administratifs

Ce forfait inclus l'hébergement du jeudi au dimanche ainsi que les repas du vendredi au dimanche pour une personne dans une chambre à 2 lits simples.

Arrivée le jeudi 5 novembre 2026 dès 16 h (souper du jeudi exclus)

Forfait 3 - occ. simple 2 nuitées item
Forfait 3 - occ. simple 2 nuitées
352,78 $

342,78 $/personne + 10$ de frais administratifs

Ce forfait inclus l'hébergement du vendredi au dimanche ainsi que les repas.

Arrivée le vendredi 6 novembre 2026 (déjeuner de l'arrivée exclus), chambre disponible dès 16 h

Forfait 4 - occ. double 2 nuitées item
Forfait 4 - occ. double 2 nuitées
303,06 $

293,06 $/personne + 10$ de frais administratifs

Ce forfait inclus l'hébergement du vendredi au dimanche ainsi que les repas pour une personne dans une chambre à 2 lits simples.

Arrivée le vendredi 6 novembre 2026 (déjeuner de l'arrivée exclus), chambre disponible dès 16 h

Forfait 5 - activité en externe item
Forfait 5 - activité en externe
115,83 $

105,83 $/personne + 10$ de frais administratifs

Ce forfait inclus les diners et collations du vendredi au dimanche.

Arrivée le vendredi 5 novembre 2026

Souper de l'arrivée item
Souper de l'arrivée
21 $

Disponible pour les forfaits #1 et #2

Souper à l'arrivée le jeudi 5 novembre 2026

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