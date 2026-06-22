Consciences en éveil - novembre 2026

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À propos de cet événement
428.81 $/personne + 10$ de frais administratifs
Ce forfait inclus l'hébergement du jeudi au dimanche ainsi que les repas du vendredi au dimanche.
Arrivée le jeudi 5 novembre 2026 dès 16 h (souper du jeudi exclus)
351.19 $/personne + 10$ de frais administratifs
Ce forfait inclus l'hébergement du jeudi au dimanche ainsi que les repas du vendredi au dimanche pour une personne dans une chambre à 2 lits simples.
Arrivée le jeudi 5 novembre 2026 dès 16 h (souper du jeudi exclus)
342,78 $/personne + 10$ de frais administratifs
Ce forfait inclus l'hébergement du vendredi au dimanche ainsi que les repas.
Arrivée le vendredi 6 novembre 2026 (déjeuner de l'arrivée exclus), chambre disponible dès 16 h
293,06 $/personne + 10$ de frais administratifs
Ce forfait inclus l'hébergement du vendredi au dimanche ainsi que les repas pour une personne dans une chambre à 2 lits simples.
Arrivée le vendredi 6 novembre 2026 (déjeuner de l'arrivée exclus), chambre disponible dès 16 h
105,83 $/personne + 10$ de frais administratifs
Ce forfait inclus les diners et collations du vendredi au dimanche.
Arrivée le vendredi 5 novembre 2026
Disponible pour les forfaits #1 et #2
Souper à l'arrivée le jeudi 5 novembre 2026
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