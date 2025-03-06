CONSOLIDATION D’ÉQUIPE 2025

Si moins de 8 personnes sont inscrites par billet, vous recevrez un remboursement 50$/personne. En raison de la capacité des bateaux, il est préférable d'avoir des groupes de 8 (un billet) ou 16 personnes (2 billets). Le prix comprend la TPS et la TVQ TPS : 856101738RT0001 TVQ : 120740012TQ0001

Si moins de 8 personnes sont inscrites par billet, vous recevrez un remboursement 50$/personne. En raison de la capacité des bateaux, il est préférable d'avoir des groupes de 8 (un billet) ou 16 personnes (2 billets). Le prix comprend la TPS et la TVQ TPS : 856101738RT0001 TVQ : 120740012TQ0001

Plus de détails...