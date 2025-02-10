Conte familial : Pourquoi Billy l'ours a eu peur?

Ce conte familial sera animé par la conteuse Nathalie Matte. Elle raconte l’histoire fantastique de Billy l’ours naturalisé du Marais. Ce conte est destiné aux familles avec des enfants de 5 ans et plus. Le nombre de place est limité (25 personnes maximum). Merci de nous aviser si vous avez un empêchement, afin de laisser votre place à une autre personne intéressée.

