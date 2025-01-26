Contribuez à votre manière et devenez bénévole pour le Club Richelieu Ottawa - Le Club de la Francophonie d'Ottawa

Nous recherchons des bénévoles motivés, passionnés par la francophonie, pour appuyer nos initiatives culturelles, sociales et éducatives. Que ce soit pour organiser des événements, soutenir la jeunesse ou participer à des projets locaux, votre aide fera une réelle différence dans la communauté!

