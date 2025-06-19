Association des Anciens du Collège Jean-Eudes

Association des Anciens du Collège Jean-Eudes

Conventum 30 ans - Promotion 1995

3535 Bd Rosemont

Montréal, QC H1X 1K7, Canada et Resto La Part des anges

Formule complète - Collège et cocktail dînatoire
70 $

Votre billet inclut une visite du Collège, une consommation entre 17h et 18h30, une contribution à l'Association des anciens, le permis de réunion, la formule cockail dînatoire au restaurant La Part des anges dès 19h (incluant 3 consommations supplémentaires et quelques bouchées).

Apéro au Collège seulement
10 $

Votre billet inclut une visite du Collège, une consommation entre 17h et 18h30, une contribution à l'Association des anciens et le permis de réunion.

