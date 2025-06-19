Conventum 30 ans - Promotion 1995

Organisé par
À propos de cet événement
Montréal, QC H1X 1K7, Canada et Resto La Part des anges
Votre billet inclut une visite du Collège, une consommation entre 17h et 18h30, une contribution à l'Association des anciens, le permis de réunion, la formule cockail dînatoire au restaurant La Part des anges dès 19h (incluant 3 consommations supplémentaires et quelques bouchées).
Votre billet inclut une visite du Collège, une consommation entre 17h et 18h30, une contribution à l'Association des anciens et le permis de réunion.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!