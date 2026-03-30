Convergence vélo de Québec - 2026

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À propos de cet événement
Environ 11km
📍 Lieu de départ 1 : Marché public de Sainte-Foy (936, avenue Roland-Beaudin Québec, QC G1V 4H8)
⏰ Accueil dès 12h30, départ à 13h.
Environ 7km
📍 Lieu de départ 2 : Coop roue-libre (2320 Rue de l'Université, Québec, QC G1V 0B3)
⏰ Accueil dès 12h45, départ entre 13h15 et 13h45.
Environ 15km
📍 1 : Intersection Rue du Ruisseau (Beauport) et piste cyclable.
⏰ Accueil dès 12h, départ à 12h30.
Environ 10km
📍 2 : École Freinet de Québec (945 Bd des Chutes, Québec, QC G1E 2C8)
⏰ Accueil dès 12h, départ à 12h30.
Environ 8km
📍 3 : Parking du CLSC Orléans (Beauport)
⏰ 13h.
Environ 4km
📍 4 : Au niveau du stationnement vélo du Domaine Maizerets (2000 Bd Montmorency, Québec, QC G1J 5E7)
⏰ 13h30.
Environ 14km
Deux lieux de départ:
📍 1: Stationnement du colisée de Loretteville (86 Bd des Étudiants, Québec, QC G2A 2M7)
⏰ Accueil dès 12h30, départ à 13h.
📍 2: Intersection entre la rue des Érables et le corridor des Cheminots.
⏰ 13h15.
Branche familiale - environ 4km à un rythme peu élevé
📍 Lieu de départ: La Ruche Vanier (51 Av. Plante, Québec, QC G1M 1R8)
⏰ Accueil dès 12h30, départ à 14h.
Branche cyclosportive - environ 65 km de distance à un rythme plus soutenu
📍Lieu de départ: Plain Air Charlesbourg (375 rue de l’Aventure, Québec, Qc, G2M 1N3)
⏰ Heure: Départ à 12h00 (Accueil dès 11h30)
Environ 11km
📍Lieu de départ: Parc de la Pointe-à-la-Martinière (855 Rue Saint-Joseph, Lévis, QC G6V 1J7)
⏰ Heure: Départ à 12h30 (Accueil dès 12h)
📍 Lieu de départ : Stationnement du parc de la Pointe-aux-Lièvres. ⏰ 15h
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