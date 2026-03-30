Convergence vélo de Québec - 2026

Environ 14km





Deux lieux de départ:



📍 1: Stationnement du colisée de Loretteville (86 Bd des Étudiants, Québec, QC G2A 2M7)

⏰ Accueil dès 12h30, départ à 13h.



📍 2: Intersection entre la rue des Érables et le corridor des Cheminots.

⏰ 13h15.