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À propos de cet événement

Convergence vélo de Québec - 2026

Rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec, QC G1K 0J6, Canada

Départ #1 de Sainte-Foy - Convergence vélo
Gratuit

Environ 11km


📍 Lieu de départ 1 : Marché public de Sainte-Foy (936, avenue Roland-Beaudin Québec, QC G1V 4H8)


⏰ Accueil dès 12h30, départ à 13h.

Départ #2 de Sainte-Foy - Convergence vélo
Gratuit

Environ 7km


📍 Lieu de départ 2 : Coop roue-libre (2320 Rue de l'Université, Québec, QC G1V 0B3)


⏰ Accueil dès 12h45, départ entre 13h15 et 13h45.

Départ #1 de Beauport - Convergence vélo
Gratuit

Environ 15km


📍 1 : Intersection Rue du Ruisseau (Beauport) et piste cyclable.


⏰ Accueil dès 12h, départ à 12h30.

Départ #2 de Beauport - Convergence vélo
Gratuit

Environ 10km


📍 2 : École Freinet de Québec (945 Bd des Chutes, Québec, QC G1E 2C8)


⏰ Accueil dès 12h, départ à 12h30.

Départ #3 de Beauport - Convergence vélo
Gratuit

Environ 8km


📍 3 : Parking du CLSC Orléans (Beauport)


⏰ 13h.

Départ #4 de Beauport - Convergence vélo
Gratuit

Environ 4km


📍 4 : Au niveau du stationnement vélo du Domaine Maizerets (2000 Bd Montmorency, Québec, QC G1J 5E7)


⏰ 13h30.

Départ Loretteville - Convergence vélo
Gratuit

Environ 14km


Deux lieux de départ:

📍 1: Stationnement du colisée de Loretteville (86 Bd des Étudiants, Québec, QC G2A 2M7)
⏰ Accueil dès 12h30, départ à 13h.

📍 2: Intersection entre la rue des Érables et le corridor des Cheminots.
⏰ 13h15.

Départ Vanier en p'tites roues vers la Convergence vélo
Gratuit

Branche familiale - environ 4km à un rythme peu élevé


📍 Lieu de départ: La Ruche Vanier (51 Av. Plante, Québec, QC G1M 1R8)

⏰ Accueil dès 12h30, départ à 14h.

Départ Charlesbourg - Convergence vélo
Gratuit

Branche cyclosportive - environ 65 km de distance à un rythme plus soutenu


📍Lieu de départ: Plain Air Charlesbourg (375 rue de l’Aventure, Québec, Qc, G2M 1N3)


⏰ Heure: Départ à 12h00 (Accueil dès 11h30)

Départ Lévis - Convergence vélo
Gratuit

Environ 11km


📍Lieu de départ: Parc de la Pointe-à-la-Martinière (855 Rue Saint-Joseph, Lévis, QC G6V 1J7)


⏰ Heure: Départ à 12h30 (Accueil dès 12h)

Boucle finale seulement - Convergence vélo
Gratuit

📍 Lieu de départ : Stationnement du parc de la Pointe-aux-Lièvres. ⏰ 15h

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