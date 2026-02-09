COOP 26-27 - tous les groupes

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1 feuille environ 80 étiquettes
Règle métrique 15 cm en plastique.
Les enseignantes préfèrent le modèle en cm des 2 côtés.
Quantité demandée par les enseignants :
Cahier d'écriture de 32 pages (style Canada). Prix par cahier.
Quantité demandée par les enseignants :
Rapporteur d'angle plein
Quantité demandée par les enseignants :
Pochette transparente refermable à 3 trous
Quantité demandée par les enseignants :
Verre en plastique réutilisable (image à titre indicatif).
Couleurs variées.
Quantité demandée par les enseignants :
Paquet de marqueurs lavables - trait large. Boîte de 16.
Quantité demandée par les enseignants :
Pochette transparente refermable à 3 trous
Quantité demandée par les enseignants :
Surligneur, jaune ou vert.
Quantité demandée par les enseignants :
Stylo bille à pointe FINE, bleu,rouge ou vert
Quantité demandée par les enseignants :
Règle métrique 30 cm en plastique
Quantité demandée par les enseignants :
Il y en a 2 modèles :
Index séparateurs. Paquet de 5 onglets (image à titre indicatif).
Quantité demandée par les enseignants :
Gomme à effacer blanche (image à titre indicatif)
Quantité demandée par les enseignants :
Feuilles mobiles lignées
Quantité demandée par les enseignants :
Reliure en plastique à 3 attaches en plastique de style duo-tang.
Quantité demandée par les enseignants :
Duo-tang en carton à 3 attaches, couleurs variées.
Quantité demandée par les enseignants :
Crayon effaçable à sec, à pointe fine - couleurs variées
Quantité demandée par les enseignants :
Paquet de marqueurs lavables - super pointes ( 20 unités )
Quantité demandée par les enseignants :
Marqueurs lavables - pointes fines. Boîte de 24.
Quantité demandée par les enseignants :
Crayons à colorier en bois, boîte de 24.
Quantité demandée par les enseignants :
Correcteur liquide
Quantité demandée par les enseignants :
Compas avec mine intégrée et vis centrale (de style Staedtler)
Quantité demandée par les enseignants :
Bâton de colle (40 grammes).
Quantité demandée par les enseignants :
Quantité demandée par les enseignants :
Étui à crayons à 2 grandes sections sans motif - Merangue ou équivalent
Quantité demandée par les enseignants :
12 unités de crayons à mine.
Quantité demandée par les enseignants :
Cartable rigide de 1 pouce avec pochette transparente sur la couverture. Couleurs variées
Quantité demandée par les enseignants :
Paire de ciseaux (image à titre indicatif seulement).
Quantité demandée par les enseignants :
Paire de ciseaux (image à titre indicatif seulement).
Quantité demandée par les enseignants :
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