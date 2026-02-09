Fondation les Amis de Tourterelle

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À propos de cette boutique

COOP 26-27 - tous les groupes

Étiquettes arc-en-ciel (1 feuille)
1 $

1 feuille environ 80 étiquettes

Règle 15 cm item
Règle 15 cm
1,50 $

Règle métrique 15 cm en plastique.

Les enseignantes préfèrent le modèle en cm des 2 côtés.

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : aucune
  • Groupe A :1
  • Groupe B :1
  • Groupe C :1


Cahier d'écriture style Canada 3 trous
1 $

Cahier d'écriture de 32 pages (style Canada). Prix par cahier.

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : aucun
  • Groupe A : aucun
  • Groupe B : 2
  • Groupe C : 3


Rapporteur d'angle plein
2 $

Rapporteur d'angle plein

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : aucun
  • Groupe A : aucun
  • Groupe B : aucun
  • Groupe C : 5e année : aucun / 6e année : 1
Pochette transparente refermable à 3 trous
3,50 $

Pochette transparente refermable à 3 trous

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : aucune
  • Groupe A : 2
  • Groupe B : 2
  • Groupe C : 1
Verre en plastique réutilisable (petit)
1 $

Verre en plastique réutilisable (image à titre indicatif).

Couleurs variées.

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : 1 unité
  • Groupe A : aucun
  • Groupe B :aucun
  • Groupe C :aucun
Marqueurs lavables - trait large
8 $

Paquet de marqueurs lavables - trait large. Boîte de 16.

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle :2 
  • Groupe A :2
  • Groupe B :aucun
  • Groupe C :aucun
Pochette transparente refermable à 3 trous
3,30 $

Pochette transparente refermable à 3 trous

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : aucune
  • Groupe A : 2
  • Groupe B : 2
  • Groupe C : 1
Surligneur
1 $

Surligneur, jaune ou vert.

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : aucun
  • Groupe A : 2 (couleurs au choix)
  • Groupe B : 2 (couleurs au choix)
  • Groupe C : 2 (couleurs au choix)


Stylo bille à pointe FINE
1 $

Stylo bille à pointe FINE, bleu,rouge ou vert

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : aucun
  • Groupe A : 2
  • Groupe B : 1
  • Groupe C : 2 (1 bleu et 1 rouge)
Règle métrique 30 cm en plastique
1 $

Règle métrique 30 cm en plastique

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : aucune
  • Groupe A :aucune
  • Groupe B :aucune
  • Groupe C :1

Il y en a 2 modèles : 

  • encm et pouce (transparent);
  • en cm des 2 côtés (couleurs variées)
Index séparateurs (paquet de 5)
2 $

Index séparateurs. Paquet de 5 onglets (image à titre indicatif).

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : 1 paquet
  • Groupe A : aucun 
  • Groupe B :aucun 
  • Groupe C : 2 paquets
Gomme à effacer blanche
1,50 $

Gomme à effacer blanche (image à titre indicatif)

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : 3
  • Groupe A : 5
  • Groupe B : 2
  • Groupe C : 2
Feuilles mobiles lignées - paquet de 125
1,50 $

Feuilles mobiles lignées

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : aucun
  • Groupe A : aucun
  • Groupe B : aucun
  • Groupe C : 1 (paquet de 100)
Reliure en plastique à 3 attaches de type duo-tang
3,25 $

Reliure en plastique à 3 attaches en plastique de style duo-tang.

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : aucun
  • Groupe A : 2 (1 vert et 1 rouge)
  • Groupe B : 1 (couleur au choix) 
  • Groupe C :aucun
Reliure cartonnée à 3 attaches de type duo-tang
1 $

Duo-tang en carton à 3 attaches, couleurs variées.

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : aucun
  • Groupe A : 1 (bleu)
  • Groupe B : aucun
  • Groupe C : 3(couleur au choix) 
Crayon effaçable à sec, à pointe fine
2,25 $

Crayon effaçable  à sec, à pointe fine - couleurs variées

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : 2
  • Groupe A : 1
  • Groupe B : 2
  • Groupe C : 2
Marqueurs lavables - super pointes
4 $

Paquet de marqueurs lavables - super pointes ( 20 unités )

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle :aucun
  • Groupe A :aucun
  • Groupe B : 1 (ou marqueurs pointes fines ou crayons en bois)
  • Groupe C : 1 (ou marqueurs pointes fines ou crayons en bois)
Marqueurs lavables - pointes fines
9 $

Marqueurs lavables - pointes fines. Boîte de 24.

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : aucun
  • Groupe A : aucun
  • Groupe B : 1 (ou marqueurs super pointes ou crayons en bois)
  • Groupe C :1 (ou marqueurs super pointes ou crayons en bois)
Crayons à colorier en bois
7 $

Crayons à colorier en bois, boîte de 24.

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : aucun
  • Groupe A : 1 
  • Groupe B : 1 (ou marqueurspointes fines oumarqueurs super pointes)
  • Groupe C : 1 (ou marqueurspointes fines oumarqueurs super pointes)
Correcteur liquide
2,40 $

Correcteur liquide

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : aucun
  • Groupe A : aucun
  • Groupe B : aucun
  • Groupe C : 1
Compas avec mine intégrée et vis centrale (de style Staedtle
16 $

Compas avec mine intégrée et vis centrale (de style Staedtler)

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : aucun
  • Groupe A : aucun
  • Groupe B : aucun
  • Groupe C : 5e année : aucun / 6e année : 1
Bâton de colle (marque variable)
3,25 $

Bâton de colle (40 grammes).

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : 3 
  • Groupe A : 2 
  • Groupe B : 1 
  • Groupe C : 1 
Taille-crayons avec dévidoir (aiguisoir)
3,90 $

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : 2
  • Groupe A : 2
  • Groupe B : 1
  • Groupe C : 1
Étui à crayons à 2 grandes sections
10 $

Étui à crayons à 2 grandes sections sans motif - Merangue ou équivalent

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : 1
  • Groupe A : 1
  • Groupe B : 1
  • Groupe C : 1
Crayon à mine
1 $

12 unités de crayons à mine.

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : 6 crayons
  • Groupe A : 12 crayons
  • Groupe B : 5 crayons
  • Groupe C : 5 crayons
Cartable rigide de 1" (pochette transparente sur la cou
8 $

Cartable rigide de 1 pouce avec pochette transparente sur la couverture. Couleurs variées

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : 1(couleur au choix) 
  • Groupe A : 1(couleur au choix) 
  • Groupe B : aucun
  • Groupe C : aucun
Paire de ciseaux - droitier
8,50 $

Paire de ciseaux (image à titre indicatif seulement).

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : 1
  • Groupe A : 2
  • Groupe B : 1
  • Groupe C : 1
Paire de ciseaux - gaucher
11 $

Paire de ciseaux (image à titre indicatif seulement).

Quantité demandée par les enseignants :

  • Maternelle : 1
  • Groupe A : 2
  • Groupe B : 1
  • Groupe C : 1
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