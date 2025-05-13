Copa Palestina - 2025 Football Fundraiser

Every 7-10 youth players (14 years old and younger) will be placed together on a team. Please indicate if you would like to be placed on a team with another player(s) under ticket information.
Every 7-10 youth players (14 years old and younger) will be placed together on a team. Please indicate if you would like to be placed on a team with another player(s) under ticket information.
Inscription individuel - « agent libre »
30 $
Les personnes qui n'ont pas d'équipe de 7 personnes peuvent s'inscrire ici en tant qu'agents libres. Tous les 7 à 10 agents libres seront placés ensemble dans une équipe, sinon ils seront ajoutés à d'autres équipes en tant que remplaçants.
Les personnes qui n'ont pas d'équipe de 7 personnes peuvent s'inscrire ici en tant qu'agents libres. Tous les 7 à 10 agents libres seront placés ensemble dans une équipe, sinon ils seront ajoutés à d'autres équipes en tant que remplaçants.
Inscription d'équipe - Al-Quds
400 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
(1) Sélectionnez le billet correspondant à la ville pour laquelle vous souhaitez jouer. Si une ville n'est pas disponible, c'est qu'elle a déjà été réservée. (2) Remplissez les informations relatives aux billets pour tous les joueurs de l'équipe et cochez la case pour indiquer qui est le capitaine.
(1) Sélectionnez le billet correspondant à la ville pour laquelle vous souhaitez jouer. Si une ville n'est pas disponible, c'est qu'elle a déjà été réservée. (2) Remplissez les informations relatives aux billets pour tous les joueurs de l'équipe et cochez la case pour indiquer qui est le capitaine.
Inscription d'équipe - Yaffa
400 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
(1) Sélectionnez le billet correspondant à la ville pour laquelle vous souhaitez jouer. Si une ville n'est pas disponible, c'est qu'elle a déjà été réservée. (2) Remplissez les informations relatives aux billets pour tous les joueurs de l'équipe et cochez la case pour indiquer qui est le capitaine.
(1) Sélectionnez le billet correspondant à la ville pour laquelle vous souhaitez jouer. Si une ville n'est pas disponible, c'est qu'elle a déjà été réservée. (2) Remplissez les informations relatives aux billets pour tous les joueurs de l'équipe et cochez la case pour indiquer qui est le capitaine.
Inscription d'équipe - Al-Khalil
400 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
(1) Sélectionnez le billet correspondant à la ville pour laquelle vous souhaitez jouer. Si une ville n'est pas disponible, c'est qu'elle a déjà été réservée. (2) Remplissez les informations relatives aux billets pour tous les joueurs de l'équipe et cochez la case pour indiquer qui est le capitaine.
(1) Sélectionnez le billet correspondant à la ville pour laquelle vous souhaitez jouer. Si une ville n'est pas disponible, c'est qu'elle a déjà été réservée. (2) Remplissez les informations relatives aux billets pour tous les joueurs de l'équipe et cochez la case pour indiquer qui est le capitaine.
Inscription d'équipe - Gaza
400 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
(1) Sélectionnez le billet correspondant à la ville pour laquelle vous souhaitez jouer. Si une ville n'est pas disponible, c'est qu'elle a déjà été réservée. (2) Remplissez les informations relatives aux billets pour tous les joueurs de l'équipe et cochez la case pour indiquer qui est le capitaine.
(1) Sélectionnez le billet correspondant à la ville pour laquelle vous souhaitez jouer. Si une ville n'est pas disponible, c'est qu'elle a déjà été réservée. (2) Remplissez les informations relatives aux billets pour tous les joueurs de l'équipe et cochez la case pour indiquer qui est le capitaine.
Inscription d'équipe - Nablus
400 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
(1) Sélectionnez le billet correspondant à la ville pour laquelle vous souhaitez jouer. Si une ville n'est pas disponible, c'est qu'elle a déjà été réservée. (2) Remplissez les informations relatives aux billets pour tous les joueurs de l'équipe et cochez la case pour indiquer qui est le capitaine.
(1) Sélectionnez le billet correspondant à la ville pour laquelle vous souhaitez jouer. Si une ville n'est pas disponible, c'est qu'elle a déjà été réservée. (2) Remplissez les informations relatives aux billets pour tous les joueurs de l'équipe et cochez la case pour indiquer qui est le capitaine.
Inscription d'équipe - Ramallah
400 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
(1) Sélectionnez le billet correspondant à la ville pour laquelle vous souhaitez jouer. Si une ville n'est pas disponible, c'est qu'elle a déjà été réservée. (2) Remplissez les informations relatives aux billets pour tous les joueurs de l'équipe et cochez la case pour indiquer qui est le capitaine.
(1) Sélectionnez le billet correspondant à la ville pour laquelle vous souhaitez jouer. Si une ville n'est pas disponible, c'est qu'elle a déjà été réservée. (2) Remplissez les informations relatives aux billets pour tous les joueurs de l'équipe et cochez la case pour indiquer qui est le capitaine.
Ajouter un don pour The Canadian Palestinian Foundation of Quebec
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!