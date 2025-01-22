Corps et Âme en Mouvement Présente: Aux Rythmes des Cultures

900 Rue Riverside

Saint-Lambert, QC J4P 3P2, Canada

Admission générale (adulte)
CA$26
Billet pour adulte, admission générale
Billet enfant (4 à 12 ans inclusivement)
CA$12
Billet enfant (4 à 12 ans inclusivement) admission générale.

