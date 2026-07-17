Corvée citoyenne #3 de contrôle de la renouée du Japon

La FQPPN offrira une courte formation théorique et pratique sur le contrôle de la renouée du Japon qui sera suivie d'une corvée citoyenne, encadrée par notre équipe, pour contrôler des colonies situées à l'Anse Mercier, un lieu d'une grande valeur écologique à Saint-Michel-de-Bellechasse.

Rendez-vous à 11h00 le vendredi 11 septembre devant le 38 chemin de l'Anse Mercier. Edith et Bernard ont l'amabilité de nous donner accès à leur cours pour le stationnement, ainsi qu'à leur tuyau d'arrosage pour le nettoyage des bottes après la corvée. SVP ne pas vous stationner sur la pelouse. S'il manque de place, veuillez vous stationner au bout du chemin (terrain municipal) puis vous rendre à pied au point de rencontre.

Étant donné la présence d'herbe à puce dans le secteur, il est important d'être en pantalon et de porter des bottes en caoutchouc. Nous avons le matériel pour la désinfection des bottes après la corvée.

Matériel à apporter:

- bottes en caoutchouc

- bouteille d'eau

- casquette

- gants de jardinage (nous en avons, au besoin)

- crème solaire

- pelles à jardin (si vous en avez)

- sécateurs longs et courts (si vous en avez)

- chasse-moustique (nous en avons, au besoin)

Merci de faire partie de cette belle mobilisation citoyenne!