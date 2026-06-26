Corvée citoyenne de contrôle de la renouée du Japon

La FQPPN offrira une courte formation théorique et pratique sur le contrôle de la renouée du Japon qui sera suivie d'une corvée citoyenne, encadrée par notre équipe, pour contrôler une colonie située à l'Anse Mercier, un lieu d'une grande valeur écologique à Saint-Michel-de-Bellechasse. Le lieu exact vous sera envoyé par courriel.