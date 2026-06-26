Lush green grass in the foreground leads to a calm blue bay dotted with sailboats, with a distant, hazy mountain range under a clear blue sky in the background.
Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel

Organisé par

Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel

À propos de cet événement

Corvée citoyenne de contrôle de la renouée du Japon

Anse Mercier

Saint-Michel-de-Bellechasse

Inscription
Gratuit

La FQPPN offrira une courte formation théorique et pratique sur le contrôle de la renouée du Japon qui sera suivie d'une corvée citoyenne, encadrée par notre équipe, pour contrôler une colonie située à l'Anse Mercier, un lieu d'une grande valeur écologique à Saint-Michel-de-Bellechasse. Le lieu exact vous sera envoyé par courriel.

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