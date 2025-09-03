Cosmos et étoiles

Offert par
Contempler l’univers, éveiller l’intériorité
Une fin de semaine pour lever les yeux vers le ciel et entrer en relation avec le mystère du plus grand à l’infiniment petit. Par des temps de contemplation guidée, des marches silencieuses et des partages, cette retraite nous invite à goûter l’émerveillement, à habiter notre lien au vivant, et à laisser résonner la beauté de l’univers dans notre intériorité. En cas de ciel dégagé, des temps d’observation des étoiles sont prévus en soirée.
Animation : Bernard Hudon et Myriam Bourget
Dates : Du vendredi 3 octobre 2025 à 19 h au dimanche 5 octobre à 15 h
Lieu : Domaine du Petit-Cap, La-Côte-de-Beaupré
Frais d’inscription : 50 $ (non remboursable)
Frais de retraite : À confirmer
Renseignements :
[email protected]
418-653-6353 poste 102
