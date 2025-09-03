Cosmos et étoiles

Contempler l’univers, éveiller l’intériorité

Une fin de semaine pour lever les yeux vers le ciel et entrer en relation avec le mystère du plus grand à l’infiniment petit. Par des temps de contemplation guidée, des marches silencieuses et des partages, cette retraite nous invite à goûter l’émerveillement, à habiter notre lien au vivant, et à laisser résonner la beauté de l’univers dans notre intériorité. En cas de ciel dégagé, des temps d’observation des étoiles sont prévus en soirée.

Animation : Bernard Hudon et Myriam Bourget

Dates : Du vendredi 3 octobre 2025 à 19 h au dimanche 5 octobre à 15 h

Lieu : Domaine du Petit-Cap, La-Côte-de-Beaupré

Frais d’inscription : 50 $ (non remboursable)

Frais de retraite : À confirmer



Renseignements :

[email protected]

418-653-6353 poste 102