Costume de concert

Polo item
Polo
30 $

TISSUS BIZ COOL™ 100% Polyester Sports Interlock • 4.6 oz/yd2 • UPF 50+

Ne pas repasser

Blouse Femme item
Blouse Femme
50 $

* Les mesures suivantes sont en pouces et correspondent à la MESURE DU VÊTEMENT et non pas à la mesure de l'enfant. * Prendre les mesures à plat d'un vêtement similaire que vous avez à la maison.

Chemise Homme item
Chemise Homme
50 $

* Les mesures suivantes sont en pouces et correspondent à la MESURE DU VÊTEMENT et non pas à la mesure de l'enfant. * Prendre les mesures à plat d'un vêtement similaire que vous avez à la maison.

Jupe item
Jupe
50 $

* Les mesures suivantes sont en pouces et correspondent à la MESURE DU VÊTEMENT et non pas à la mesure de l'enfant.

* Prendre les mesures à plat d'un vêtement similaire que vous avez à la maison.


Tissu en Poly/Cot/Span : Ne pas repasser

Pantalon Fille item
Pantalon Fille
55 $

* Les mesures suivantes sont en pouces et correspondent à la MESURE DU VÊTEMENT et non pas à la mesure de l'enfant.

* Prendre les mesures à plat d'un vêtement similaire que vous avez à la maison.

* Ourlet de pantalon à faire sur mesure . LAVER LE PANTALON AVANT

* Le pantalon rétréci sur la longueur lors du premier lavage. Il est donc important de le laver avant de faire l'ourlet.

* Si la mesure de ceinture de votre enfant, excède 20'', nous contacter.


Tissu en Poly/Cot/Span : Ne pas repasser

Pantalon Garçon item
Pantalon Garçon
55 $

* Les mesures suivantes sont en pouces et correspondent à la MESURE DU VÊTEMENT et non pas à la mesure de l'enfant.

* Prendre les mesures à plat d'un vêtement similaire que vous avez à la maison.

* Ourlet de pantalon à faire sur mesure . LAVER LE PANTALON AVANT

* Le pantalon rétréci sur la longueur lors du premier lavage. Il est donc important de le laver avant de faire l'ourlet.

* Si la mesure de ceinture de votre enfant, excède 20'', nous contacter.


Tissu en Poly/Cot/Span : Ne pas repasser

