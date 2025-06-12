Côte-des-Neiges - Le village de mon enfance

Côte-des-Neiges - Le village de mon enfance
30 $
Dans cette autobiographie, l'auteur nous raconte de beaux moments de son enfance passés dans la Côte-des-Neiges. Il réussit à nous ramener dans ce village ou tout le monde se cotoyait. Ce faisant, il nous fait découvrir, à travers la famille Boileau, l'histoire de la Côte-des-Neiges et, par dessus tout, l'âme de ses habitants qui, comme lui,  y ont vécu simplement dans le bonheur. 
10 $
Dans la région de Montréal, des lieux de livraison peuvent être convenus avec l'auteur pour sauver ces coûts. Les coûts de livraison sont approximatifs.

