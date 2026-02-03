L'Harmonie de Charlesbourg inc.

L'Harmonie de Charlesbourg inc.

Cotisation 2025-2026 à L'Harmonie de Charlesbourg inc.

Cotisation annuelle 2025-2026
50 $

Valide jusqu'au 26 février 2027

Membre seul, ou le 1ᵉʳ membre d'un même ménage, pour les deux sessions de l'année 2025-2026

Cotisation annuelle 2025-2026 avec rabais
40 $

Valide jusqu'au 26 février 2027

Le 2ᵉ membre d'un même ménage pour les deux sessions de l'année 2025-2026

Cotisation demi-année, sept. à déc. 2025
25 $

Valide jusqu'au 26 février 2027

Si un membre seul, ou le 1ᵉʳ membre d'un même ménage, n'a participé qu'à la première des deux sessions de l'année 2025-2026

Cotisation demi-année, sept. à déc. 2025, avec rabais
20 $

Valide jusqu'au 26 février 2027

Si le 2ᵉ membre d'un même ménage n'a participé qu'à la première des deux sessions de l'année 2025-2026

Cotisation demi-année, janv. à mai-juin 2026
25 $

Valide jusqu'au 26 février 2027

Si un membre seul, ou le 1ᵉʳ membre d'un même ménage, ne participe qu'à la deuxième des deux sessions de l'année 2025-2026

Cotisation demi-année, janv. à mai-juin 2026, avec rabais
20 $

Valide jusqu'au 26 février 2027

Si le 2ᵉ membre d'un même ménage ne participe qu'à la deuxième des deux sessions de l'année 2025-2026

