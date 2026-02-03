Cotisation 2025-2026 à L'Harmonie de Charlesbourg inc.

Offert par
À propos des adhésions
Valide jusqu'au 26 février 2027
Membre seul, ou le 1ᵉʳ membre d'un même ménage, pour les deux sessions de l'année 2025-2026
Valide jusqu'au 26 février 2027
Le 2ᵉ membre d'un même ménage pour les deux sessions de l'année 2025-2026
Valide jusqu'au 26 février 2027
Si un membre seul, ou le 1ᵉʳ membre d'un même ménage, n'a participé qu'à la première des deux sessions de l'année 2025-2026
Valide jusqu'au 26 février 2027
Si le 2ᵉ membre d'un même ménage n'a participé qu'à la première des deux sessions de l'année 2025-2026
Valide jusqu'au 26 février 2027
Si un membre seul, ou le 1ᵉʳ membre d'un même ménage, ne participe qu'à la deuxième des deux sessions de l'année 2025-2026
Valide jusqu'au 26 février 2027
Si le 2ᵉ membre d'un même ménage ne participe qu'à la deuxième des deux sessions de l'année 2025-2026
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!