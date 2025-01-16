Cotisation annuelle à la corporation du ClubJED - 2025
Adhésion - membre étudiant
CA$10
Membre étudiant : catégorie de membres qui participent aux événements du ClubJED, qui en sont le centre des activités. Ce membre n’a pas de droit de vote à l’AGA puisqu'il est mineur, mais il est invité aux assemblées pour y participer.
Adhésion - Membre alumni
CA$50
Membre alumni : ancien membre étudiant qui a à cœur le Club JED, qui est devenu majeur et qui paie une cotisation de 50 $/année. Il a le droit de vote et un siège est toujours réservé sur le CA pour au minimum un alumni.
Adhésion - Membre partenaire
CA$100
Membre partenaire : catégorie de membres qui correspondent aux fondateurs du ClubJED, aux membres d’EntreChefs PME, au parrain d’un jeune ou aux commanditaires qui s’impliquent financièrement pour la raison d’être de l’OBNL. Il a le droit de vote.
Adhésion - Membre ambassadeur
CA$150
Membre ambassadeur : il s'agit d'un accompagnateur d’EntreChefs PME qui paie une cotisation de 150 $/année. Il est impliqué à titre d’expert au sein de l’organisme. Il a le droit de vote et un siège est toujours réservé sur le CA pour au minimum un accompagnateur.
Membre honoraire
free
Membre honoraire : politicien, directeur d’école, les coordonnateurs de l’OBNL, les bénévoles, etc., qui visent à supporter la mission du ClubJED. Le membre honoraire n'a pas droit de vote.
