Cotisation annuelle à la corporation du ClubJED - 2025

Membre alumni : ancien membre étudiant qui a à cœur le Club JED, qui est devenu majeur et qui paie une cotisation de 50 $/année. Il a le droit de vote et un siège est toujours réservé sur le CA pour au minimum un alumni.

Membre alumni : ancien membre étudiant qui a à cœur le Club JED, qui est devenu majeur et qui paie une cotisation de 50 $/année. Il a le droit de vote et un siège est toujours réservé sur le CA pour au minimum un alumni.

seeMoreDetailsMobile