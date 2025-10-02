Cotisation Camp d'automne 2025

Le camp d’automne des Rongeurs Joyeux aura lieu la fin de semaine du 14 au 16 novembre 2025. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 14 novembre à 18h30 et le camp se terminera le dimanche 16 novembre. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.
Le camp d’automne des Grandes Dents aura lieu la fin de semaine du 14 au 16 novembre 2025. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 14 novembre à 18h30 et le camp se terminera le dimanche 16 novembre. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.
Le camp d’automne des louvettes aura lieu la fin de semaine du 21 au 23 novembre 2025. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 21 novembre à 18h30 et le camp se terminera le dimanche 23 novembre. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.
Le camp d’automne des Éclaireurs aaura lieu la fin de semaine du 14 au 16 novembre 2025. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 14 novembre à 18h30 et le camp se terminera le dimanche 16 novembre. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.
Le camp d’automne des Pionnières aura lieu la fin de semaine du 14 au 16 novembre 2025. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 14 novembre à 18h30 et le camp se terminera le dimanche 16 novembre. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.
