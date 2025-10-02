Cotisation Camp d'automne 2025

Castors - Rongeurs joyeux
CA$115

Le camp d’automne des Rongeurs Joyeux aura lieu la fin de semaine du 14 au 16 novembre 2025. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 14 novembre à 18h30 et le camp se terminera le dimanche 16 novembre. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.

Castors - Grandes dents
CA$115

Le camp d’automne des Grandes Dents aura lieu la fin de semaine du 14 au 16 novembre 2025. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 14 novembre à 18h30 et le camp se terminera le dimanche 16 novembre. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.

Louvettes
CA$115

Le camp d’automne des louvettes aura lieu la fin de semaine du 21 au 23 novembre 2025. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 21 novembre à 18h30 et le camp se terminera le dimanche 23 novembre. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.

Louveteaux
CA$115

Le camp d’automne des louvettes aura lieu la fin de semaine du 21 au 23 novembre 2025. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 21 novembre à 18h30 et le camp se terminera le dimanche 23 novembre. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.

Éclaireuses
CA$115

Le camp d’automne des louvettes aura lieu la fin de semaine du 21 au 23 novembre 2025. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 21 novembre à 18h30 et le camp se terminera le dimanche 23 novembre. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.

Éclaireurs
CA$115

Le camp d’automne des Éclaireurs aaura lieu la fin de semaine du 14 au 16 novembre 2025. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 14 novembre à 18h30 et le camp se terminera le dimanche 16 novembre. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.

Pionnières
CA$115

Le camp d’automne des Pionnières aura lieu la fin de semaine du 14 au 16 novembre 2025. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 14 novembre à 18h30 et le camp se terminera le dimanche 16 novembre. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.

Pionniers
CA$115

Le camp d’automne des louvettes aura lieu la fin de semaine du 21 au 23 novembre 2025. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 21 novembre à 18h30 et le camp se terminera le dimanche 23 novembre. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.

