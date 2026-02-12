Cotisation Camp d'hiver 2026

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À propos de cet événement
Le camp d’hiver des Rongeurs Joyeux aura lieu la fin de semaine du 20 au 22 mars 2026. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 20 mars à 18h30. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.
Le camp d’hiver des Grandes Dents aura lieu la fin de semaine du 20 au 22 mars 2026. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 20 mars à 18h30. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.
Le camp d’hiver des Louvettes aura lieu la fin de semaine du 20 au 22 mars 2026. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 20 mars à 18h30. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.
Le camp d’hiver des Louveteaux aura lieu la fin de semaine du 20 au 22 mars 2026. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 20 mars à 18h30. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.
Le camp d’hiver des Éclaireuses aura lieu la fin de semaine du 20 au 22 mars 2026. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 20 mars à 18h30. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.
Le camp d’hiver des Éclaireurs aura lieu la fin de semaine du 20 au 22 mars 2026. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 20 mars à 18h30. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.
Le camp d’hiver des Pionnières aura lieu la fin de semaine du 20 au 22 mars 2026. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 20 mars à 18h30. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.
Le camp d’hiver des Pionniers aura lieu la fin de semaine du 20 au 22 mars 2026. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 20 mars à 18h30. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.
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