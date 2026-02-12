Scout Saint-Antoine Le Grand

Organisé par

Scout Saint-Antoine Le Grand

À propos de cet événement

Cotisation Camp d'hiver 2026

Castors - Rongeurs joyeux
120 $

Le camp d’hiver des Rongeurs Joyeux aura lieu la fin de semaine du 20 au 22 mars 2026. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 20 mars à 18h30. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.

Castors - Grandes Dents
120 $

Le camp d’hiver des Grandes Dents aura lieu la fin de semaine du 20 au 22 mars 2026. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 20 mars à 18h30. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.

Louvettes
120 $

Le camp d’hiver des Louvettes aura lieu la fin de semaine du 20 au 22 mars 2026. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 20 mars à 18h30. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.

Louveteaux
120 $

Le camp d’hiver des Louveteaux aura lieu la fin de semaine du 20 au 22 mars 2026. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 20 mars à 18h30. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.

Éclaireuses
120 $

Le camp d’hiver des Éclaireuses aura lieu la fin de semaine du 20 au 22 mars 2026. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 20 mars à 18h30. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.

Éclaireurs
120 $

Le camp d’hiver des Éclaireurs aura lieu la fin de semaine du 20 au 22 mars 2026. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 20 mars à 18h30. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.

Pionnières
120 $

Le camp d’hiver des Pionnières aura lieu la fin de semaine du 20 au 22 mars 2026. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 20 mars à 18h30. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.

Pionniers
120 $

Le camp d’hiver des Pionniers aura lieu la fin de semaine du 20 au 22 mars 2026. Les jeunes devront arriver au monastère le vendredi 20 mars à 18h30. Nous vous tiendrons au courant de l’heure d’arrivée au monastère.

Routier
115 $

Retardataire

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