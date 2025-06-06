Cotisation de membre et adhésion à la Procure de la Communauté Éducative Alternative de L'Écollectif 2025-2026
Cotisations CEAE 2025-2026 (Une cotisation par enfant)
40 $
Les cotisations à la CEAE servent à contribuer à la réalisation des projets qui font de l'Écollectif une expérience unique pour ses élèves. Par exemple, les cotisations ont servies à célébrer le 40e anniversaire l'Écollectif, à inviter des autrices dans la cadre d'un mini-salon du livre, à organiser le Talent Show et bien plus encore! Si vous avez deux enfants ou trois enfants, veuillez mettre DEUXENFANTS ou TROISENFANTS comme code promotionnel afin d'obtenir un rabais sur vos cotisations.
IMPORTANT: Cette cotisation demeure volontaire.
Adhésion à la Procure 2025-2026 (Une adhésion par enfant)
60 $
L'adhésion à la Procure permet l'achat collectif du matériel scolaire des élèves de l'Écollectif.
IMPORTANT: Cette adhésion n'est pas obligatoire.
Ajouter un don pour Communauté Éducative Alternative L'Écollectif
$
