St-Pierre-Baptiste en fête!

Organisé par

St-Pierre-Baptiste en fête!

À propos de cet événement

CountryFest et RockFest - Camping et festival 2026

510 Rte de l'Église

Saint-Pierre-Baptiste, QC G0P 1K0, Canada

TARIF PRÉVENTE - Camping et festivals CountryFest/RockFest
45 $
Disponible jusqu'au 1 juin

TARIF PRÉVENTE jusqu'au 31 mai 2026.


Billet donnant droit à (1) espace de camping sans services sur le site des festivals CountryFest/RockFest et à (1) admission pour (1) personne au site des festivals du jeudi 2 juillet 2026 au dimanche 5 juillet 2026. Permis de camping #628171

Pour réserver votre camping, contactez Hélène Roy au 418-453-2663 / 418-333-4820.

TARIF RÉGULIER - Camping et festivals CountryFest/RockFest
50 $

Billet donnant droit à (1) espace de camping sans services sur le site des festivals CountryFest/RockFest et à (1) admission pour (1) personne au site des festivals du jeudi 2 juillet 2026 au dimanche 5 juillet 2026. Permis de camping #628171

Pour réserver votre camping, contactez Hélène Roy au 418-453-2663 / 418-333-4820.

