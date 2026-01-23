CountryFest et RockFest - Camping et festival 2026

Organisé par
TARIF PRÉVENTE jusqu'au 31 mai 2026.
Billet donnant droit à (1) espace de camping sans services sur le site des festivals CountryFest/RockFest et à (1) admission pour (1) personne au site des festivals du jeudi 2 juillet 2026 au dimanche 5 juillet 2026. Permis de camping #628171
Pour réserver votre camping, contactez Hélène Roy au 418-453-2663 / 418-333-4820.
