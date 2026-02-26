L'Euguélionne, librairie féministe

Organisé par

L'Euguélionne, librairie féministe

À propos de cet événement

Coup d'oeil sur l'histoire des noir.e.s à Montréal et ailleurs

1426 Rue Beaudry

Montréal, QC H2L 3E5, Canada

Réservé pour personnes NOIR.E.S./Reserved for BLACK people
Gratuit

Ce type de billet est réservé EXCLUSIVEMENT pour les personnes noir.e.s! Il sera vérifier à la porte!


This type of ticket is reserved EXCLUSIVELY for black people! Will be checked at the door!

Pour personnes autochtones/Reserved for Indigenous people
Payez ce que vous pouvez

Billets réservés pour les personnes autochtones non-noir.e.s/Tickets reserved for non-black Indigenous people

Réservé pour personnes racisé.e.s/Reserved for POC
10 $

Billets réservés pour les personnes racisé.e.s/Tickets reserved for POC

Billets pour personnes blanch.e.s/TIckets for white people
15 $

Ce type de billet est pour les personnes blanches/ This type of tickets is for white people

Billets généreux/Generous tickets
Payez ce que vous pouvez

Pour toute personne qui se sent généreuse! For all the people who feels generous!

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