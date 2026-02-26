Coup d'oeil sur l'histoire des noir.e.s à Montréal et ailleurs

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À propos de cet événement
Ce type de billet est réservé EXCLUSIVEMENT pour les personnes noir.e.s! Il sera vérifier à la porte!
This type of ticket is reserved EXCLUSIVELY for black people! Will be checked at the door!
Billets réservés pour les personnes autochtones non-noir.e.s/Tickets reserved for non-black Indigenous people
Billets réservés pour les personnes racisé.e.s/Tickets reserved for POC
Ce type de billet est pour les personnes blanches/ This type of tickets is for white people
Pour toute personne qui se sent généreuse! For all the people who feels generous!
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