Coupe Galaxie 2026 - Vers l'infini... pour la cause!

Devenez le partenaire officiel de la Coupe Galaxie 2026 et propulsez la mission « Vers l'infini… pour la cause! ».

En tant que commanditaire principal, votre entreprise bénéficiera d'une visibilité exceptionnelle avant, pendant et après l'événement.

Inclus :

⭐ Titre de Partenaire officiel de la Coupe Galaxie 2026

⭐ Présence dominante de votre logo sur l'ensemble des outils promotionnels de l'événement :

• Affiches

• Bannières

• Page d'inscription

• Publications sur les médias sociaux

• Matériel promotionnel officiel

⭐ Mention privilégiée dans les communications entourant l'événement

⭐ Présentation et remerciement officiels de votre entreprise lors du mot d'ouverture

⭐ Visibilité prioritaire sur le site de l'événement

⭐ Mention comme partenaire officiel dans les communiqués de presse et les communications médias

⭐ Remise du trophée à l'équipe gagnante lors de la cérémonie de clôture

⭐ Une équipe de la Coupe Galaxie incluse (valeur de 1 000 $)

⭐ Huit accès à la soirée de clôture

En soutenant la Coupe Galaxie, votre entreprise contribue directement à la collecte de fonds au profit du 24h Tremblant tout en associant son image à un événement rassembleur, festif et porteur de sens.