Coupe Galaxie 2026 - Vers l'infini... pour la cause!

Organisé par
À propos de cet événement
Inclus :
Maximum de 45 équipes
Devenez le partenaire officiel de la Coupe Galaxie 2026 et propulsez la mission « Vers l'infini… pour la cause! ».
En tant que commanditaire principal, votre entreprise bénéficiera d'une visibilité exceptionnelle avant, pendant et après l'événement.
Inclus :
⭐ Titre de Partenaire officiel de la Coupe Galaxie 2026
⭐ Présence dominante de votre logo sur l'ensemble des outils promotionnels de l'événement :
• Affiches
• Bannières
• Page d'inscription
• Publications sur les médias sociaux
• Matériel promotionnel officiel
⭐ Mention privilégiée dans les communications entourant l'événement
⭐ Présentation et remerciement officiels de votre entreprise lors du mot d'ouverture
⭐ Visibilité prioritaire sur le site de l'événement
⭐ Mention comme partenaire officiel dans les communiqués de presse et les communications médias
⭐ Remise du trophée à l'équipe gagnante lors de la cérémonie de clôture
⭐ Une équipe de la Coupe Galaxie incluse (valeur de 1 000 $)
⭐ Huit accès à la soirée de clôture
En soutenant la Coupe Galaxie, votre entreprise contribue directement à la collecte de fonds au profit du 24h Tremblant tout en associant son image à un événement rassembleur, festif et porteur de sens.
Devenez un partenaire majeur de la Coupe Galaxie 2026 et faites rayonner votre entreprise auprès des participants, partenaires et invités de l'événement.
Inclus :
🚀 Logo de votre entreprise sur les principaux outils promotionnels de l'événement
🚀 Mention à titre de partenaire majeur sur les médias sociaux de l'événement
🚀 Un terrain de pétanque identifié au nom de votre entreprise
🚀 Présence visuelle de votre marque sur le site de l'événement (bannière, drapeau ou matériel promotionnel fourni par le commanditaire)
🚀 Reconnaissance officielle lors de l'événement
🚀 Une équipe incluse au tournoi (valeur de 1 000 $)
En devenant partenaire Station Spatiale, votre entreprise contribue directement au succès de la Coupe Galaxie et à la mission du 24h Tremblant, tout en bénéficiant d'une visibilité privilégiée dans un environnement festif et rassembleur.
Transformez votre présence en véritable base d'opérations intergalactique!
La commandite Vaisseau permet à votre entreprise d'être au cœur de l'action grâce à un espace dédié favorisant les échanges avec les participants tout au long de la journée.
Inclus :
🚀 Espace réservé pour l'installation d'une tente ou d'un kiosque promotionnel (matériel fourni par le commanditaire)
🚀 Présence visuelle de votre marque sur le site de l'événement
🚀 Possibilité de distribuer du matériel promotionnel ou d'animer une activité
🚀 Mention de votre entreprise sur les médias sociaux de l'événement
🚀 Reconnaissance parmi les partenaires officiels de la Coupe Galaxie
🚀 Tarif préférentiel pour l'inscription d'une équipe participante
Le commanditaire Vaisseau devient un acteur visible de l'expérience vécue par les participants tout en soutenant le 24h Tremblant.
Adoptez une planète de la Coupe Galaxie 2026 et associez votre entreprise à l'un des terrains officiels du tournoi.
Chaque terrain portera le nom d'une planète et sera présenté par une entreprise partenaire.
Inclus :
🌍 Un terrain officiel identifié au nom de votre entreprise
🌍 Affichage de votre logo sur le panneau du terrain
🌍 Présence de votre entreprise sur le plan officiel des terrains
🌍 Mention parmi les partenaires de l'événement
🌍 Mention sur les médias sociaux de la Coupe Galaxie
En devenant commanditaire Planète, votre entreprise contribue directement à la mission « Vers l'infini… pour la cause! » tout en profitant d'une visibilité originale et intégrée à l'expérience des participants.
Vous ne participez pas au tournoi, mais souhaitez vous joindre à la mission?
Le Billet Constellation vous donne accès au 5 à 7 de clôture de la Coupe Galaxie 2026.
Inclus :
🌠 Accès au 5 à 7 réseautage
🌠 Rencontre avec les participants, partenaires et commanditaires de l'événement
🌠 Ambiance festive et animation
🌠 Participation à la célébration de la collecte de fonds au profit du 24h Tremblant
Que vous soyez un partenaire, un ami de la cause ou simplement curieux de découvrir l'événement, venez célébrer avec nous et contribuer à faire avancer la mission « Vers l'infini… pour la cause! ».
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Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!