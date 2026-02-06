Courir pour demain : campagne de financement 2026

Cette distance est réalisable autant à la course qu’à la marche. C’est un beau défi pour les initiations à la course. Le parcours traverse la ville de Val-Brillant en passant par la halte routière municipale (vue magnifique !). Des points d’eau et des collations seront disponible durant le parcours. Le départ du 5 km de marche sera à 11h et celui de la course à 11h15. Dîner inclus.