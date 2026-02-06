LA MAISON DES JEUNES DE VAL-BRILLANT

Courir pour demain : campagne de financement 2026

38 Rue des Cèdres

Val-Brillant, QC G0J 3L0, Canada

Parcours de 1 km (avec dîner inclus)
25 $

Distance à la marche seulement. Offre une accessibilité aux petits et grands. Vous passerez à travers les sentiers du camping vers la marina. Le parcours est accessible en poussette. Le départ est prévu à 11h30. Dîner inclus.

Parcours 1 km : enfants
5 $

Ce billet n'inclus pas le dîner. Distance à la marche accompagné d’un adulte. Se référer à la description du parcours de 1 km ci-haut pour les détails.

Parcours de 5 km (avec dîner inclus)
35 $

Cette distance est réalisable autant à la course qu’à la marche. C’est un beau défi pour les initiations à la course. Le parcours traverse la ville de Val-Brillant en passant par la halte routière municipale (vue magnifique !). Des points d’eau et des collations seront disponible durant le parcours. Le départ du 5 km de marche sera à 11h et celui de la course à 11h15. Dîner inclus.

Course de 10 km (avec dîner inclus)
45 $

Cette distance s’adresse aux coureurs plus expérimentés. Une belle occasion de se préparer à la saison des compétitions. Vous exécuterez deux fois la boucle du 5km dans ce parcours. Le départ sera à 10h30. Dîner inclus.

