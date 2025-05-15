SafeSpace

Courons Ensemble

1855 Rue de Ville-Marie

Montréal, QC H1V 0B7, Canada

1,6 km – Jusqu'au Carrefour Familial Hochelaga
5 $
Un départ symbolique vers l’entraide. Participez au premier segment de la course, jusqu’au Carrefour Familial Hochelaga, un pilier communautaire du quartier.
3,5 km – Arrivée au GRIS-Montréal
8 $
Courez pour l’inclusion et l’éducation. Ce tronçon vous mène jusqu’au GRIS-Montréal, organisme qui démystifie les réalités LGBTQ+ dans les écoles. Votre pas fait avancer l’égalité.
7 km – Passage par Le GRIP
12 $
Une course pour la prévention. Rejoignez-nous pour atteindre le GRIP, acteur majeur de la réduction des risques liés à la consommation. L’occasion de bouger pour une société mieux informée et bienveillante.
10,5 km – Arrivée au YMCA Centre-ville
15 $
Un cœur communautaire en plein centre. Poussez plus loin vos limites en rejoignant le YMCA, symbole d’accueil, d’inclusion et de services pour tous. Une étape centrale de notre parcours.
12 km – Visite de CACTUS Montréal (site fixe-SCS)
20 $
Pour une santé accessible et humaine. En courant jusqu’à CACTUS Montréal, vous soutenez l’accès à des services de santé pour les personnes marginalisées. Une halte essentielle sur notre route solidaire.
21 km – Destination finale : L’Envol
30 $
Un demi-marathon pour l'entraide. Le grand défi ! Courez jusqu’à L’Envol, sur la Rive-Sud, et complétez le parcours entier. Pour souligner votre engagement, un retour en taxi vers Montréal est inclus. Ce billet est pour les plus déterminé·e·s — ceux qui veulent marquer un vrai pas pour la solidarité.
