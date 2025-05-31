COURS AUTOMNE 2025

Horaire : Mardi et jeudi 9h00-10h00
Début: 7 janvier 2025
Durée: 15 semaines
Tarif : 45$ 1 fois/semaine(résident) 75$ 2 fois/semaine(résident)
80$ 1 fois/semaine(non-résident) 150$ 2 fois/semaine(non-résident)
5$ en sus pour frais d’administration
Lieu : Centre Multifonctionnel Michel Simard
Responsable : Inscription directement avec CARDI-O-FORME 418-541-1234 P. 2401
Scrabble duplicate
30 $
Mardi 13h00-16h00
Début: 7 janvier
Durée: 18 semaines
/ Salle communautaire /
Responsable : Alice Tremblay 418-674-2545
Intervalles - Full body
130 $
Lundi 18h30-19h30 ** rabais de 20$ si vous êtes inscrits au spinning avec CODE PROMO DUO
Début: 13 janvier
Durée: 12 semaines
Lieu : Centre Multifonctionnel Michel Simard
Responsable : Manon Lapierre 418-550-2042
Volley-ball libre
5 $
Jeudi 19h30-20h45
Début: 16 janvier
Durée: 24 semaines
Lieu : Centre Multifonctionnel
Responsable : Marie-Ève Castonguay 418-550-5363
Salle communautaire
175 $
