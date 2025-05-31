SDAF St-Fulgence

COURS AUTOMNE 2025

Cardio-Forme 50+
30 $
Horaire : Mardi et jeudi 9h00-10h00 Début: 7 janvier 2025 Durée: 15 semaines Tarif : 45$ 1 fois/semaine(résident) 75$ 2 fois/semaine(résident) 80$ 1 fois/semaine(non-résident) 150$ 2 fois/semaine(non-résident) 5$ en sus pour frais d’administration Lieu : Centre Multifonctionnel Michel Simard Responsable : Inscription directement avec CARDI-O-FORME 418-541-1234 P. 2401
Scrabble duplicate
30 $
Mardi 13h00-16h00 Début: 7 janvier Durée: 18 semaines / Salle communautaire / Responsable : Alice Tremblay 418-674-2545
Intervalles - Full body
130 $
Lundi 18h30-19h30 ** rabais de 20$ si vous êtes inscrits au spinning avec CODE PROMO DUO Début: 13 janvier Durée: 12 semaines Lieu : Centre Multifonctionnel Michel Simard Responsable : Manon Lapierre 418-550-2042
Volley-ball libre
5 $
Jeudi 19h30-20h45 Début: 16 janvier Durée: 24 semaines Lieu : Centre Multifonctionnel Responsable : Marie-Ève Castonguay 418-550-5363
Salle communautaire
175 $

