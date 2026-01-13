AECSP inc.

Organisé par

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À propos de cet événement

COURS DE CUISINE - HIVER 2026

2500 Chem. de Polytechnique

Montréal, QC H3T 0A3, Canada

19 janvier - Italie
10 $

Les étudiants en échange ne sont pas admissibles car n'étant pas membre de l'AECSP

2 février - Thaïlande
10 $

Les étudiants en échange ne sont pas admissibles car n'étant pas membre de l'AECSP

16 février - Mexique
10 $

Les étudiants en échange ne sont pas admissibles car n'étant pas membre de l'AECSP

23 février - Grèce
10 $
9 mars - France
10 $

Les étudiants en échange ne sont pas admissibles.


Quiche jambon-fromage et quiche aux épinards (à la place de la salade niçoise). Compris la préparation de la pâte.

16 mars - Québec
10 $

Les étudiants en échange ne sont pas admissibles.


Ragoût de boulettes de porc à l’ancienne ou version végétarienne + Queues de castor maison.

23 mars - Japon
10 $

Les étudiants en échange ne sont pas admissibles.


Sushi (makis et uramakis au saumon, à la goberge et options végétariennes).

7 avril - Espagne
10 $

Les étudiants en échange ne sont pas admissibles.


Tapas espagnoles : Gazpacho andalou et ensaladilla.

Armineh Rahmanian-Kooshkaki
35 $

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