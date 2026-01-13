COURS DE CUISINE - HIVER 2026

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À propos de cet événement
Les étudiants en échange ne sont pas admissibles car n'étant pas membre de l'AECSP
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Quiche jambon-fromage et quiche aux épinards (à la place de la salade niçoise). Compris la préparation de la pâte.
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Ragoût de boulettes de porc à l’ancienne ou version végétarienne + Queues de castor maison.
Les étudiants en échange ne sont pas admissibles.
Sushi (makis et uramakis au saumon, à la goberge et options végétariennes).
Les étudiants en échange ne sont pas admissibles.
Tapas espagnoles : Gazpacho andalou et ensaladilla.
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