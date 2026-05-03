Cours de danse balinaise - Baris (Débutant)

Cours d’essai/introduction de danse balinaise, jeudi 28 mai, de 18h30 a 19h45.





Ce cours vous permettra de vous introduire au style et mouvement de base, de vous familiariser avec le format du cours ainsi que le style d'enseignement. parfait si vous êtes incertain de vouloir suivre la session complète.





Ceux qui le désire pourrons ensuite d'inscrire au reste de la session a la fin du cours.