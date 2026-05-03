Ensemble de Musique Balinaise Giri Kedaton

Organisé par

Ensemble de Musique Balinaise Giri Kedaton

À propos de cet événement

Ventes fermées

Cours de danse balinaise - Baris (Débutant)

Pavillon de la Faculte de Musique

200 Av. Vincent-D'Indy, Outremont, QC H2V 2T2, Canada

Ajouter un don pour Ensemble de Musique Balinaise Giri Kedaton

$

Cours d'essai/introduction - 28 Mai item
Cours d'essai/introduction - 28 Mai
30 $

Cours d’essai/introduction de danse balinaise, jeudi 28 mai, de 18h30 a 19h45.


Ce cours vous permettra de vous introduire au style et mouvement de base, de vous familiariser avec le format du cours ainsi que le style d'enseignement. parfait si vous êtes incertain de vouloir suivre la session complète.


Ceux qui le désire pourrons ensuite d'inscrire au reste de la session a la fin du cours.

Classe de danse balinaise - Baris - Tarif Réduit item
Classe de danse balinaise - Baris - Tarif Réduit
110 $

Prix pour 6 cours, du 28 mai au 9 juillet (il n'y aura pas de cours le jeudi 25 juin). Cours hebdomadaire de 1h15, de 18h30 a 19h45.

Classe de danse balinaise - Baris - Tarif Régullier item
Classe de danse balinaise - Baris - Tarif Régullier
180 $

Prix pour 6 cours, du 28 mai au 9 juillet (il n'y aura pas de cours le jeudi 25 juin). Cours hebdomadaire de 1h15, de 18h30 a 19h45.

Classe de danse balinaise - Baris - Tarif Soutien item
Classe de danse balinaise - Baris - Tarif Soutien
220 $

Prix pour 6 cours, du 28 mai au 9 juillet (il n'y aura pas de cours le jeudi 25 juin). Cours hebdomadaire de 1h15, de 18h30 a 19h45.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!