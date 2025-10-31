Formation de DJ - automne 2025

LES TAXES SONT INCLUSES DANS LE PRIX! 290$ + tx





Les formations débutantes on lieu au 58 rue Wellington Nord les lundi de 18-20h.





Cette formation constitue une introduction complète à la pratique du DJing, vous apprendrez les bases essentielles pour devenir un DJ.





Chaque élève dispose d’un poste complet : contrôleur Pioneer DDJ-400, ordinateur portable et plan de travail individuel.

Seuls les écouteurs avec fil sont à apporter par l’élève.





Durant cette formation, tu apprendras à enchaîner tes morceaux avec fluidité, comprendre la structure musicale, utiliser les bons outils et développer ton oreille.

Tu découvriras aussi comment bâtir ta bibliothèque musicale, préparer tes clés USB et t’exercer comme un vrai DJ.