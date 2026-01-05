French lessons - Winter 2026

This course is intended for individuals who already have a basic knowledge of French (vocabulary and basic grammar concepts) and who wish to improve their fluency in both speaking and writing.





📚 Learning Objectives:

Expand vocabulary and develop a wider range of expressions

Deepen understanding of grammar and conjugation to build more complex sentences

Improve fluency and confidence in everyday and thematic conversations

Read and understand short texts (articles, stories, dialogues)

Write sentences and short paragraphs with greater precision and structure

To become a member of the ACFA, please follow this link: Formulaire d’adhésion – Adhesion

-----------------------------------------------------





Ce cours s’adresse aux personnes ayant déjà une base en français (vocabulaire et notions de grammaire de base) et qui souhaitent améliorer leur aisance à l’oral et à l’écrit.





📚 Objectifs d’apprentissage :