Association Canadienne-Française de l'Alberta Régionale de Jasper

Association Canadienne-Française de l'Alberta Régionale de Jasper

French lessons - Winter 2026

302 Elm Ave

Jasper, AB T0E 0A8, Canada

Beginner class – Member / débutant – Membre
95 $

This course is designed for individuals with little or no knowledge of French who wish to learn the basics of the language.


📚 Learning Objectives:

  • Acquire everyday vocabulary (introducing oneself, asking simple questions, ordering at a restaurant, etc.)
  • Learn the basics of grammar and conjugation
  • Develop listening comprehension and pronunciation
  • Be able to build simple sentences and take part in short conversations
  • To become a member of the ACFA, please follow this link: Formulaire d’adhésion – Adhesion

Ce cours s’adresse aux personnes qui n’ont que peu ou pas de connaissances en français et qui souhaitent apprendre les bases de la langue.


📚 Objectifs d’apprentissage :

  • Acquérir du vocabulaire de la vie quotidienne (se présenter, poser des questions simples, commander au restaurant, etc.)
  • Découvrir les bases de la grammaire et de la conjugaison
  • Développer la compréhension orale et la prononciation
  • Être capable de construire des phrases simples et de participer à de courtes conversations
  • Pour devenir membre de l’ACFA, suivez ce lien :
    Formulaire d’adhésion – Adhesion
Beginner class – Non-member / Débutant – Non-membre
110 $

This course is designed for individuals with little or no knowledge of French who wish to learn the basics of the language.


📚 Learning Objectives:

  • Acquire everyday vocabulary (introducing oneself, asking simple questions, ordering at a restaurant, etc.)
  • Learn the basics of grammar and conjugation
  • Develop listening comprehension and pronunciation
  • Be able to build simple sentences and take part in short conversations
  • To become a member of the ACFA, please follow this link: Formulaire d’adhésion – Adhesion

Ce cours s’adresse aux personnes qui n’ont que peu ou pas de connaissances en français et qui souhaitent apprendre les bases de la langue.


📚 Objectifs d’apprentissage :

  • Acquérir du vocabulaire de la vie quotidienne (se présenter, poser des questions simples, commander au restaurant, etc.)
  • Découvrir les bases de la grammaire et de la conjugaison
  • Développer la compréhension orale et la prononciation
  • Être capable de construire des phrases simples et de participer à de courtes conversations
  • Pour devenir membre de l’ACFA, suivez ce lien :
    Formulaire d’adhésion – Adhesion
Intermediate class – Member / Intermédiaire – Membre
95 $

This course is intended for individuals who already have a basic knowledge of French (vocabulary and basic grammar concepts) and who wish to improve their fluency in both speaking and writing.


📚 Learning Objectives:

  • Expand vocabulary and develop a wider range of expressions
  • Deepen understanding of grammar and conjugation to build more complex sentences
  • Improve fluency and confidence in everyday and thematic conversations
  • Read and understand short texts (articles, stories, dialogues)
  • Write sentences and short paragraphs with greater precision and structure
  • To become a member of the ACFA, please follow this link: Formulaire d’adhésion – Adhesion

Ce cours s’adresse aux personnes ayant déjà une base en français (vocabulaire et notions de grammaire de base) et qui souhaitent améliorer leur aisance à l’oral et à l’écrit.


📚 Objectifs d’apprentissage :

  • Enrichir le vocabulaire et développer des expressions plus variées
  • Approfondir la grammaire et la conjugaison pour construire des phrases plus complexes
  • Améliorer la fluidité et la confiance lors de conversations quotidiennes et thématiques
  • Lire et comprendre des textes courts (articles, récits, dialogues)
  • Rédiger des phrases et de courts paragraphes de manière plus précise et structurée
  • Pour devenir membre de l’ACFA, suivez ce lien :
    Formulaire d’adhésion
Intermediate class – Non-Member / Intermédiaire – Non-Membre
110 $

This course is intended for individuals who already have a basic knowledge of French (vocabulary and basic grammar concepts) and who wish to improve their fluency in both speaking and writing.


📚 Learning Objectives:

  • Expand vocabulary and develop a wider range of expressions
  • Deepen understanding of grammar and conjugation to build more complex sentences
  • Improve fluency and confidence in everyday and thematic conversations
  • Read and understand short texts (articles, stories, dialogues)
  • Write sentences and short paragraphs with greater precision and structure
  • To become a member of the ACFA, please follow this link: Formulaire d’adhésion – Adhesion

Ce cours s’adresse aux personnes ayant déjà une base en français (vocabulaire et notions de grammaire de base) et qui souhaitent améliorer leur aisance à l’oral et à l’écrit.


📚 Objectifs d’apprentissage :

  • Enrichir le vocabulaire et développer des expressions plus variées
  • Approfondir la grammaire et la conjugaison pour construire des phrases plus complexes
  • Améliorer la fluidité et la confiance lors de conversations quotidiennes et thématiques
  • Lire et comprendre des textes courts (articles, récits, dialogues)
  • Rédiger des phrases et de courts paragraphes de manière plus précise et structurée
  • Pour devenir membre de l’ACFA, suivez ce lien :
    Formulaire d’adhésion

