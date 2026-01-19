Cours de musique balinaise - Debutants - Samedi 13h (été 2026)

Cours d’essai/introduction au gamelan balinaise, Samedi le 30 mai, de 13h00 a 14h30.





Ce cours vous permettra de vous introduire au style et technique de base, de vous familiariser avec les instruments, le format du cours ainsi que le style d'enseignement. parfait si vous êtes incertain de vouloir suivre la session complète.





Ceux qui le désire pourrons ensuite d'inscrire au reste de la session après avoir fait le cours