Cours de musique balinaise - Debutants - Samedi 13h (été 2026)

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À propos de cet événement
Cours d’essai/introduction au gamelan balinaise, Samedi le 30 mai, de 13h00 a 14h30.
Ce cours vous permettra de vous introduire au style et technique de base, de vous familiariser avec les instruments, le format du cours ainsi que le style d'enseignement. parfait si vous êtes incertain de vouloir suivre la session complète.
Ceux qui le désire pourrons ensuite d'inscrire au reste de la session après avoir fait le cours
Prix pour 6 cours. Du 30 mai au 11 juillet (il n'y aura pas de cours le samedi 27 juin). Cours hebdomadaire de 1h30, les samedis de 13h00 a 14h30.
Prix pour 6 cours. Du 30 mai au 11 juillet (il n'y aura pas de cours le samedi 27 juin). Cours hebdomadaire de 1h30, les samedis de 13h00 a 14h30.
Prix pour 6 cours. Du 30 mai au 11 juillet (il n'y aura pas de cours le samedi 27 juin). Cours hebdomadaire de 1h30, les samedis de 13h00 a 14h30.
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