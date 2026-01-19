Ensemble de Musique Balinaise Giri Kedaton

Organisé par

Ensemble de Musique Balinaise Giri Kedaton

À propos de cet événement

Cours de musique balinaise - Debutants - Samedi 13h (été 2026)

200 Av. Vincent-D'Indy

Montréal, QC H2V 2T2, Canada

Cours d'essai/introduction - 30 mai item
Cours d'essai/introduction - 30 mai
30 $

Cours d’essai/introduction au gamelan balinaise, Samedi le 30 mai, de 13h00 a 14h30.


Ce cours vous permettra de vous introduire au style et technique de base, de vous familiariser avec les instruments, le format du cours ainsi que le style d'enseignement. parfait si vous êtes incertain de vouloir suivre la session complète.


Ceux qui le désire pourrons ensuite d'inscrire au reste de la session après avoir fait le cours

Classe de musique balinaise - Tarif Réduit item
Classe de musique balinaise - Tarif Réduit
110 $

Prix pour 6 cours. Du 30 mai au 11 juillet (il n'y aura pas de cours le samedi 27 juin). Cours hebdomadaire de 1h30, les samedis de 13h00 a 14h30.

Classe de musique balinaise - Tarif Régulier item
Classe de musique balinaise - Tarif Régulier
180 $

Prix pour 6 cours. Du 30 mai au 11 juillet (il n'y aura pas de cours le samedi 27 juin). Cours hebdomadaire de 1h30, les samedis de 13h00 a 14h30.

Classe de musique balinaise - Tarif Soutien item
Classe de musique balinaise - Tarif Soutien
220 $

Prix pour 6 cours. Du 30 mai au 11 juillet (il n'y aura pas de cours le samedi 27 juin). Cours hebdomadaire de 1h30, les samedis de 13h00 a 14h30.

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