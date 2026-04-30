Loisirs Gentilly Inc.

Organisé par

Loisirs Gentilly Inc.

À propos de cet événement

Cours de natation (été 2026)

2030 Av. des Galaxies

Bécancour, QC G9H 4K2, Canada

Cours natation bébé 🍼 (résidents de Gentilly)
70 $

Cours de natation pour les enfants de 0 à 3 ans. Session de 8 cours de 30 à 40 minutes chacun.

Cours de natation bébé 🍼 (non-résidents de Gentilly)
90 $

Cours de natation pour les enfants de 0 à 3 ans. Session de 8 cours de 30 à 40 minutes chacun.

natation enfants presco/3 à 5 ans (résidents de Gentilly)
85 $

Cours de natation pour enfants, 8 cours de 45 minutes, enfants âgés entre 3 et 5 ans (niveau préscolaire).

Natation enfants presco/3 à 5 ans(non-résidents de Gentilly)
105 $

Cours de natation pour enfants, 8 cours de 45 minutes, enfants âgés entre 3 et 5 ans (niveau préscolaire).

Natation nageur 1 à 6 (résidents de Gentilly)
85 $

Cours de natation pour enfants, 8 cours de 45 ou 55 minutes, enfants âgés 6 à12 ans. (nageur 1 à 6).

Natation nageur 1 à 6 (non-résidents de Gentilly)
105 $

Cours de natation pour enfants, 8 cours de 45 ou 55 minutes, enfants âgés 6 à 12 ans (nageur 1 à 6).

*RABAIS TROISIÈME ENFANT (résidents de Gentilly)
45 $

Pour les familles qui inscrivent un troisième enfant ou plus, un rabais est applicable. Veuillez choisir cette option seulement à partir de l’inscription du troisième enfant, les deux premiers enfants doivent payer le prix réguliers.

*RABAIS TROISIÈME ENFANT (non-résidents de Gentilly)
55 $

Pour les familles qui inscrivent un troisième enfant ou plus, un rabais est applicable. Veuillez choisir cette option seulement à partir de l’inscription du troisième enfant, les deux premiers enfants doivent payer le prix réguliers.

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