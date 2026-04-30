Cours de natation (été 2026)

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À propos de cet événement
Cours de natation pour les enfants de 0 à 3 ans. Session de 8 cours de 30 à 40 minutes chacun.
Cours de natation pour les enfants de 0 à 3 ans. Session de 8 cours de 30 à 40 minutes chacun.
Cours de natation pour enfants, 8 cours de 45 minutes, enfants âgés entre 3 et 5 ans (niveau préscolaire).
Cours de natation pour enfants, 8 cours de 45 minutes, enfants âgés entre 3 et 5 ans (niveau préscolaire).
Cours de natation pour enfants, 8 cours de 45 ou 55 minutes, enfants âgés 6 à12 ans. (nageur 1 à 6).
Cours de natation pour enfants, 8 cours de 45 ou 55 minutes, enfants âgés 6 à 12 ans (nageur 1 à 6).
Pour les familles qui inscrivent un troisième enfant ou plus, un rabais est applicable. Veuillez choisir cette option seulement à partir de l’inscription du troisième enfant, les deux premiers enfants doivent payer le prix réguliers.
Pour les familles qui inscrivent un troisième enfant ou plus, un rabais est applicable. Veuillez choisir cette option seulement à partir de l’inscription du troisième enfant, les deux premiers enfants doivent payer le prix réguliers.
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