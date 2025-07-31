Organisé par

CAMO SUBAQUATIQUE

À propos de cet événement

Cours d'initiation au hockey subaquatique

125 A Boul des Prairies

Laval, QC H7N 2T6, Canada

Session printemps 2026
80 $

Cours jeunesse d'initiation au hockey subaquatique


La session de 8 cours se déroulant les mardis de 17h30 à 18h30 vous permettra de découvrir un sport hors du commun et de vous lancer un défi amusant à la piscine.


Le matériel nécessaire pour le cours vous sera fourni à la piscine.

Vous devez apporter votre maillot de bain et votre serviette. Il est recommandé de vous apporter une bouteille d'eau.


HORAIRE DE LA SESSION:

31 mars

7 avril

14 avril

21 avril

28 avril

5 mai

12 mai

19 mai

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!