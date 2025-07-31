Cours d'initiation au hockey subaquatique

Organisé par
À propos de cet événement
Cours jeunesse d'initiation au hockey subaquatique
La session de 8 cours se déroulant les mardis de 17h30 à 18h30 vous permettra de découvrir un sport hors du commun et de vous lancer un défi amusant à la piscine.
Le matériel nécessaire pour le cours vous sera fourni à la piscine.
Vous devez apporter votre maillot de bain et votre serviette. Il est recommandé de vous apporter une bouteille d'eau.
HORAIRE DE LA SESSION:
31 mars
7 avril
14 avril
21 avril
28 avril
5 mai
12 mai
19 mai
