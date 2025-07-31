Cours d'initiation au hockey subaquatique

Cours jeunesse d'initiation au hockey subaquatique





La session de 8 cours se déroulant les mardis de 17h30 à 18h30 vous permettra de découvrir un sport hors du commun et de vous lancer un défi amusant à la piscine.





Le matériel nécessaire pour le cours vous sera fourni à la piscine.

Vous devez apporter votre maillot de bain et votre serviette. Il est recommandé de vous apporter une bouteille d'eau.





HORAIRE DE LA SESSION:

31 mars

7 avril

14 avril

21 avril

28 avril

5 mai

12 mai

19 mai