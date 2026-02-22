Cours langue créole

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À propos de cet événement
Cours de langue créole en groupe pour adultes et Jeunes de 15 ans et plus (36 h) : 7.50$ / h.
Cours de langue créole en privé pour adultes et Jeunes de 15 et plus (36 h) : 35$ / h
Cours de langue créole en groupe pour jeunes de 8 à 14 ans (18 h) : 7.50$ / h
Cours de langue créole en privé pour jeunes de 8 à 14 ans (18 h) : 35$ / h
Cours de peinture et de dessin en groupe (36 h) : 15$ / h
Révélez l'artiste qui sommeille en vous ! > Que vous soyez débutant désireux d'apprendre les bases ou artiste expérimenté cherchant à explorer de nouvelles techniques, nos cours de peinture et de dessin en groupe sont faits pour vous. Rejoignez une communauté créative et passionnée où l'inspiration fuse à chaque coup de pinceau ou de crayon. Venez découvrir et développer votre style personnel dans une ambiance conviviale et stimulante.
Cours d’histoire d’Haïti et des Antilles en groupe (36 h) :15$ / h
Découvrez les récits qui ont façonné notre monde. Bien plus qu’un simple cours d’histoire, ce programme est un voyage au cœur de l’héritage vibrant d’Haïti et des Antilles. Ensemble, nous explorerons les luttes, les triomphes et les cultures fascinantes qui continuent d'influencer notre identité aujourd'hui. Que vous soyez passionné d'histoire ou simplement curieux de vos racines, rejoignez notre groupe pour une expérience d'apprentissage riche, inclusive et interactive.
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