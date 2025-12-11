Cours récréatif - Terrebonne Hiver

Offert par
À propos des adhésions
Pas d'expiration
1 session comprenant 12 pratiques.
Les lundis de 18h30 à 19h30
Première pratique le lundi 5 janvier et dernière pratique le 30 mars.
Veuillez prendre note qu'il n'y aura pas de pratique le 23 février en raison de la semaine de relâche.
Les lundis de 19h45 à 20h45
Première pratique le lundi 5 janvier et dernière pratique le 30 mars.
Veuillez prendre note qu'il n'y aura pas de pratique le 23 février en raison de la semaine de relâche.
