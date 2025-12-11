Association Régionale de Kin-Ball de Lanaudière

Offert par

Association Régionale de Kin-Ball de Lanaudière

À propos des adhésions

Cours récréatif - Terrebonne Hiver

Inscription récréatif - 6 à 12 ans
70 $

Pas d'expiration

1 session comprenant 12 pratiques.
Les lundis de 18h30 à 19h30

Première pratique le lundi 5 janvier et dernière pratique le 30 mars.

Veuillez prendre note qu'il n'y aura pas de pratique le 23 février en raison de la semaine de relâche.

Inscription récréatif - 12 à 17 ans
70 $

Pas d'expiration

1 session comprenant 12 pratiques.
Les lundis de 19h45 à 20h45

Première pratique le lundi 5 janvier et dernière pratique le 30 mars.

Veuillez prendre note qu'il n'y aura pas de pratique le 23 février en raison de la semaine de relâche.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!