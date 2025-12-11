Cours récréatif - Terrebonne Hiver (Joueurs de l'automne)

* Ce formulaire s'adresse EXCLUSIVEMENT aux joueurs qui ont déjà payé les cotisations annuelles lors de l'inscription à la session d'automne*





Cette adhésion comprend :

1 session de 12 pratiques

Les lundis de 18h30 à 19h30

Première pratique le lundi 5 janvier et dernière pratique le 30 mars.

Veuillez prendre note qu'il n'y aura pas de pratique le 23 février en raison de la semaine de relâche.