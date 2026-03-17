Cours récréatif - Terrebonne Printemps 2026

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À propos des adhésions
Pas d'expiration
1 session comprenant 7 pratiques.
Les lundis de 18h30 à 19h30
Première pratique le lundi 13 avril et dernière pratique le 1er juin.
Veuillez prendre note qu'il n'y aura pas de pratique le 18 mai en raison de la fête de la Reine.
Pas d'expiration
1 session comprenant 7 pratiques.
Les lundis de 19h45 à 20h45
Première pratique le lundi 13 avril et dernière pratique le 1er juin.
Veuillez prendre note qu'il n'y aura pas de pratique le 18 mai en raison de la fête de la Reine.
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