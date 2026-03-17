Association Régionale de Kin-Ball de Lanaudière

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Association Régionale de Kin-Ball de Lanaudière

À propos des adhésions

Cours récréatif - Terrebonne Printemps 2026

Inscription récréatif - 6 à 12 ans
57,50 $

Pas d'expiration

1 session comprenant 7 pratiques.
Les lundis de 18h30 à 19h30

Première pratique le lundi 13 avril et dernière pratique le 1er juin.

Veuillez prendre note qu'il n'y aura pas de pratique le 18 mai en raison de la fête de la Reine.

Inscription récréatif - 12 à 17 ans
57,50 $

Pas d'expiration

1 session comprenant 7 pratiques.
Les lundis de 19h45 à 20h45

Première pratique le lundi 13 avril et dernière pratique le 1er juin.

Veuillez prendre note qu'il n'y aura pas de pratique le 18 mai en raison de la fête de la Reine.

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