SEMBEQ - Billetterie & Boutique

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À propos de cet événement

Cours : Théologie historique - Gregg Allison

5700 Rue de Boucherville

Montréal, QC H1M 3T2, Canada

Sans unité
125 $

Les inscriptions sans unité, pour les auditeurs libres ou les étudiants d'autres séminaires, sont ouvertes à tous.

Étudiant.e avec unité - 1er niveau
165 $

Pour cette option, il est obligatoire d'avoir terminé le processus d'admission SEMBEQ. Plus d'informations peuvent être obtenues dans le carnet de l'étudiant.

Étudiant.e avec unité - 2e niveau
180 $

Pour cette option, il est obligatoire d'avoir terminé le processus d'admission SEMBEQ. Plus d'informations peuvent être obtenues dans le carnet de l'étudiant.

Étudiant.e du programme par compétences
50 $

Pour cette option, il est obligatoire d'avoir terminé le processus d'admission SEMBEQ dans un programme par compétences. Plus d'informations peuvent être obtenues dans le carnet de l'étudiant.

Dîners
75 $

Inclus les 3 dîners.

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