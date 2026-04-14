Cours : Théologie historique - Gregg Allison

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À propos de cet événement
Les inscriptions sans unité, pour les auditeurs libres ou les étudiants d'autres séminaires, sont ouvertes à tous.
Pour cette option, il est obligatoire d'avoir terminé le processus d'admission SEMBEQ. Plus d'informations peuvent être obtenues dans le carnet de l'étudiant.
Pour cette option, il est obligatoire d'avoir terminé le processus d'admission SEMBEQ. Plus d'informations peuvent être obtenues dans le carnet de l'étudiant.
Pour cette option, il est obligatoire d'avoir terminé le processus d'admission SEMBEQ dans un programme par compétences. Plus d'informations peuvent être obtenues dans le carnet de l'étudiant.
Inclus les 3 dîners.
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