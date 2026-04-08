Course chez les Côté - Ensemble contre le cancer (2e édition)

À propos de cet événement
Participation à la course/marche dans le but d'amasser des fonds pour la société canadienne du cancer. (reçu 50$)
Participation à la course/marche dans le but d'amasser des fonds pour la société canadienne du cancer. Les chandails seront de style Dry-fit et de couleur GRISE. ( reçu 50$)
Participation à la course/marche dans le but d'amasser des fonds pour la société canadienne du cancer. Course de 500 mètres à 11h30 avec remise de médaille (sans reçu)
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!