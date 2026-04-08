Relais pour la vie de la MRC de l'Érable

Organisé par

Relais pour la vie de la MRC de l'Érable

À propos de cet événement

Course chez les Côté - Ensemble contre le cancer (2e édition)

26 Rue Fortier

Princeville, QC G6L 0J3, Canada

Billet sans chandail
50 $

Participation à la course/marche dans le but d'amasser des fonds pour la société canadienne du cancer. (reçu 50$)

Billet AVEC chandail de l'événement
65 $

Participation à la course/marche dans le but d'amasser des fonds pour la société canadienne du cancer. Les chandails seront de style Dry-fit et de couleur GRISE. ( reçu 50$)


Billet Course ENFANT
5 $

Participation à la course/marche dans le but d'amasser des fonds pour la société canadienne du cancer. Course de 500 mètres à 11h30 avec remise de médaille (sans reçu)

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