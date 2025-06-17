Centre de pédiatrie sociale de Papineau

Organisé par

À propos de cette tombola

Course des canards de l'espoir 2025

Billet - Course des canards de l'espoir
5 $
Après l'achat, vous recevrez par courriel votre numéro de billet/numéro de canard. Le billet électronique se trouvera en pièce jointe au courriel. Pour plus de détails, veuillez consulter la page Facebook du Centre de pédiatrie sociale de Papineau : https://www.facebook.com/cpspapineau
