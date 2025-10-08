Course des Pères Noël 2025

2-4 Rue des Pains Bénits

Ville de Québec, QC G1K Rue des Pains Bénits, Québec, QC G1K 4G7, Canada

Course des Pères Noël. SIMONS parcours adultes
CA$40

Vous donne un droit de participation pour la course des adultes
Parcours de 7km

Course des lutins, SIMONS parcours enfants
free

1 billet pour la course des lutins (enfants jusqu'à 12 ans)
Parcours de 2 km

Course des Pères Noël, SIMONS - Groupe 10 participants
CA$350

Sauvez 5$ par billet en vous inscrivant en groupe

Course des Pères Noël, SIMONS - Entreprise DANSEUR
CA$750
Plan Danseur 750$ (inventaire 20)

Vous donne 10 inscriptions pour la Course des Pères Noël - parcours adultes et inclut un don supplémentaire (350$)
-Une mention de groupe sur la page Facebook avant événement
-Une mention dans les remerciements après l'événement.

Course des Pères Noël, SIMONS - Entreprise COMÈTE
CA$1,850
Plan Comète 1850$ (inventaire 7 partenaires)

Vous donne 25 inscriptions pour la Course des Pères Noël - parcours adultes et inclut un don supplémentaire.(850$)
-Une mention personnalisée avec logo sur la page Facebook avant événement
- Une mention comme partenaire Comète dans les remerciements après événement.
-Possibilité de donner un cadeau à tous les participants sous approbation du comité bénévole

Course des Pères Noël, SIMONS - RUDOLPH Présentateur
CA$4,999
Plan Rudolfe 5000$ (inventaire 1)
Devenez notre renne meneur et présentateur 🙂
Vous donne 40 inscriptions pour la Course des Pères Noël - parcours adultes et inclut un don supplémentaire. (4000$)
La Course des Pères Noël portera le nom de votre entreprise.
-Une mention personnalisée avec logo sur la page Facebook avant événement.
-Une présence dans toutes les communications liées à l'événement.
-Mention dans le communiqué de presse officiel envoyé à tous les médias
-Mention dans tous les médias lors d’entrevues
-Possibilité de donner un cadeau à tous les participants sous approbation du comité bénévole.
-Mention spéciale dans les remerciements après l'événement.
-Présence dans les communications tout au long de l'année.

