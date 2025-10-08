Course des Pères Noël 2025

Plan Rudolfe 5000$ (inventaire 1)

Devenez notre renne meneur et présentateur 🙂

Vous donne 40 inscriptions pour la Course des Pères Noël - parcours adultes et inclut un don supplémentaire. (4000$)

La Course des Pères Noël portera le nom de votre entreprise.

-Une mention personnalisée avec logo sur la page Facebook avant événement.

-Une présence dans toutes les communications liées à l'événement.

-Mention dans le communiqué de presse officiel envoyé à tous les médias

-Mention dans tous les médias lors d’entrevues

-Possibilité de donner un cadeau à tous les participants sous approbation du comité bénévole.

-Mention spéciale dans les remerciements après l'événement.

-Présence dans les communications tout au long de l'année.