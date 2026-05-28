Course On avance ensemble !

À propos de cet événement
Avant la course :
Après la course :
Faites un don supplémentaire pour soutenir la Fondation Le Touret, une école spécialisée qui accueille des élèves présentant une déficience intellectuelle moyenne, sévère ou profonde, incluant des jeunes ayant un diagnostic de trouble envahissant du développement. Un reçu sera émis pour les montants supérieurs à 20$.
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