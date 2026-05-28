Course On avance ensemble !

Avant la course :

Profiter des activités et des installations (jeux gonflables, aire de restauration, maquillage, parc clôturé, espaces gazonnés, etc.),

Visiter l’école à partir de 10h,

Rencontrer les ambassadeurs et les élèves de l’école,

Passer au kiosque de la Fondation,

Aller manger ou boire un petit quelque chose à l’aire de restauration,

Aller chercher sa poussette de course (si nécessaire).

Après la course :

Récupérer votre médaille (pour les enfants et les élèves du Touret seulement),

Commencer ou continuer à profiter des activités et des installations,

Récupérer sa collation (enfants et élèves seulement),

Reprendre la navette vers l’école du Triolet, si vous y êtes stationné.

Faites un don supplémentaire pour soutenir la Fondation Le Touret, une école spécialisée qui accueille des élèves présentant une déficience intellectuelle moyenne, sévère ou profonde, incluant des jeunes ayant un diagnostic de trouble envahissant du développement. Un reçu sera émis pour les montants supérieurs à 20$.