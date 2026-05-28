LA FONDATION DE L'ÉCOLE DU TOURET

Organisé par

LA FONDATION DE L'ÉCOLE DU TOURET

À propos de cet événement

Course On avance ensemble !

4076 Bd de l'Université

Sherbrooke, QC J1N 2Y1, Canada

Parcours 10 km à 9h
30 $

Avant la course :

  • Profiter des activités et des installations (jeux gonflables, aire de restauration, maquillage, parc clôturé, espaces gazonnés, etc.),
  • Visiter l’école à partir de 10h,
  • Rencontrer les ambassadeurs et les élèves de l’école,
  • Passer au kiosque de la Fondation,
  • Aller manger ou boire un petit quelque chose à l’aire de restauration,
  • Aller chercher sa poussette de course (si nécessaire).

Après la course :

  • Récupérer votre médaille (pour les enfants et les élèves du Touret seulement),
  • Commencer ou continuer à profiter des activités et des installations,
  • Récupérer sa collation (enfants et élèves seulement),
  • Reprendre la navette vers l’école du Triolet, si vous y êtes stationné.

Faites un don supplémentaire pour soutenir la Fondation Le Touret, une école spécialisée qui accueille des élèves présentant une déficience intellectuelle moyenne, sévère ou profonde, incluant des jeunes ayant un diagnostic de trouble envahissant du développement. Un reçu sera émis pour les montants supérieurs à 20$.

Parcours 5 km à 10h
30 $

Avant la course :

  • Profiter des activités et des installations (jeux gonflables, aire de restauration, maquillage, parc clôturé, espaces gazonnés, etc.),
  • Visiter l’école à partir de 10h,
  • Rencontrer les ambassadeurs et les élèves de l’école,
  • Passer au kiosque de la Fondation,
  • Aller manger ou boire un petit quelque chose à l’aire de restauration,
  • Aller chercher sa poussette de course (si nécessaire).

Après la course :

  • Récupérer votre médaille (pour les enfants et les élèves du Touret seulement),
  • Commencer ou continuer à profiter des activités et des installations,
  • Récupérer sa collation (enfants et élèves seulement),
  • Reprendre la navette vers l’école du Triolet, si vous y êtes stationné.

Faites un don supplémentaire pour soutenir la Fondation Le Touret, une école spécialisée qui accueille des élèves présentant une déficience intellectuelle moyenne, sévère ou profonde, incluant des jeunes ayant un diagnostic de trouble envahissant du développement. Un reçu sera émis pour les montants supérieurs à 20$.

Parcours 2.5 km à 10h30
25 $

Avant la course :

  • Profiter des activités et des installations (jeux gonflables, aire de restauration, maquillage, parc clôturé, espaces gazonnés, etc.),
  • Visiter l’école à partir de 10h,
  • Rencontrer les ambassadeurs et les élèves de l’école,
  • Passer au kiosque de la Fondation,
  • Aller manger ou boire un petit quelque chose à l’aire de restauration,
  • Aller chercher sa poussette de course (si nécessaire).

Après la course :

  • Récupérer votre médaille (pour les enfants et les élèves du Touret seulement),
  • Commencer ou continuer à profiter des activités et des installations,
  • Récupérer sa collation (enfants et élèves seulement),
  • Reprendre la navette vers l’école du Triolet, si vous y êtes stationné.

Faites un don supplémentaire pour soutenir la Fondation Le Touret, une école spécialisée qui accueille des élèves présentant une déficience intellectuelle moyenne, sévère ou profonde, incluant des jeunes ayant un diagnostic de trouble envahissant du développement. Un reçu sera émis pour les montants supérieurs à 20$.

Parcours 1 km entre 10h30 et 11h
25 $

Avant la course :

  • Profiter des activités et des installations (jeux gonflables, aire de restauration, maquillage, parc clôturé, espaces gazonnés, etc.),
  • Visiter l’école à partir de 10h,
  • Rencontrer les ambassadeurs et les élèves de l’école,
  • Passer au kiosque de la Fondation,
  • Aller manger ou boire un petit quelque chose à l’aire de restauration,
  • Aller chercher sa poussette de course (si nécessaire).

Après la course :

  • Récupérer votre médaille (pour les enfants et les élèves du Touret seulement),
  • Commencer ou continuer à profiter des activités et des installations,
  • Récupérer sa collation (enfants et élèves seulement),
  • Reprendre la navette vers l’école du Triolet, si vous y êtes stationné.

Faites un don supplémentaire pour soutenir la Fondation Le Touret, une école spécialisée qui accueille des élèves présentant une déficience intellectuelle moyenne, sévère ou profonde, incluant des jeunes ayant un diagnostic de trouble envahissant du développement. Un reçu sera émis pour les montants supérieurs à 20$.

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