École de musique Denys Arcand

École de musique Denys Arcand

Couvent hanté - Halloween 2025

115 Rue de l'Église

Deschambault, QC G0A 1S0, Canada

Départ - 18h00
4 $

Accès à l'intérieur du couvent.

Départ - 18h05
4 $

Accès à l'intérieur du couvent.

