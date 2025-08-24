CPVMSM 2025-2026

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
École de base
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
École de base
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
École de base
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
École de base
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
École de base
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Circuit CL'Fun!
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Circtuit CL'Fun!
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Circuit Liliane-Lambert
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Circuit Liliane-Lambert
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Élite, Provincial et Interrégional
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Élite, Provincial et Interrégional
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Participaction
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Longues lames récréatives pour adultes.
common:zeffyTipDisclaimerTicketing