CPVMSM 2025-2026

Pingouins
CA$300

École de base

  • Frais d'affiliation PVQ 29.40$ à payer séparément
Pingouins demi-saison
CA$160

École de base

  • Valide du début septembre jusqu'à fin décembre ou début janvier jusqu'à fin mars
  • Frais d'affiliation PVQ 29.40$ à payer séparément
1x semaine
CA$300

École de base

  • Frais d'affiliation PVQ 29.40$ à payer séparément
1x semaine + location de patins
CA$465

École de base

  • Prix pour la saison à 300$
  • Location de patins à 165$
  • Frais d'affiliation PVQ 29.40$ à payer séparément
1x semaine demi-saison + location de patins
CA$260

École de base

  • Prix pour la demi saison 160$
  • Location de patins à 100$
  • Frais d'affiliation PVQ 29.40$ à payer séparément
2x semaine
CA$405

Circuit CL'Fun!

  • Frais d'affiliation PVQ 50.84$ à payer séparément
2x semaine + location de patins
CA$580

Circtuit CL'Fun!

  • Prix pour la saison à 405$
  • Location de patins à 175$
  • Frais d'affiliation PVQ 50.84$ à payer séparément
3x semaine
CA$525

Circuit Liliane-Lambert

  • Frais d'affiliation PVQ 50.84$ à payer séparément
3x semaine + location de patins
CA$725

Circuit Liliane-Lambert

  • Prix pour la saison à 405$
  • Location de patins à 200$
  • Frais d'affiliation PVQ 50.84$ à payer séparément
4x semaine
CA$975

Élite, Provincial et Interrégional

  • Frais d'affiliation PVQ 142.89$ à payer séparément


4x semaine + location de patins
CA$1,225

Élite, Provincial et Interrégional

  • Prix pour la saison à 975$
  • Location de patins à 250$
  • Frais d'affiliation PVQ 142.89$ à payer séparément
Vie Active
CA$320

Participaction

  • Cours pour ados et adultes
  • Patins régulier.
  • Frais d'affiliation PVQ 29.40$ à payer séparément
Maîtres
CA$360

Longues lames récréatives pour adultes.

  • Frais d'affiliation PVQ 29.40$ à payer séparément

