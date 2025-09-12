Polytechnique - CQGCH 2026

Organisé par
À propos de cet événement
L’achat de ce billet te donne accès à un tout nouvel item de collection à l’effigie de la CQGCh, réutilisable pour les prochaines éditions. 🔥
Le billet couvrira les coûts d'hôtel, TOUS les repas, la participation à l'événement, des items promotionnels, etc.
** Au besoin, le remboursement du billet est conditionnel à une preuve d'examen pendant l'un des jours de la compétition ou à une raison externe incontrôlable sous condition de preuve concrète (maladie grave, décès d'un proche, convocation en cour, etc)
Le billet couvrira les coûts d'hôtel, TOUS les repas, la participation à l'événement, des items promotionnels, etc.
** Au besoin, le remboursement du billet est conditionnel à une preuve d'examen pendant l'un des jours de la compétition ou à une raison externe incontrôlable sous condition de preuve concrète (maladie grave, décès d'un proche, convocation en cour, etc)
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!