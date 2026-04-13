Création de bijoux de lait maternel

Veuillez noter que pour participer à cet atelier, vous devrez payer le bijou sélectionné à la confection du bijou. Le montant varie de 90$ à 289$ plus taxes.





***AVANT DE VOUS INSCRIRE, ASSUREZ-VOUS D'ÊTRE DISPONIBLES AUX DEUX DATES***





INFORMATIONS





ATELIER 1 - 28 avril (achat)





Heure : entre 13h et 14h - vous passez au moment qui vous convient durant cette plage horaire pour apporter votre lait (1 oz - frais ou congelé), choisir votre bijou et faire votre paiement.





ATELIER 2 - 9 juin (création)

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​Groupe 1 : 11h30 à 12h30

Groupe 2 : 12h30 à 13h30

Groupe 3 : 13h30 à 14h30





Votre numéro de groupe vous sera envoyé la semaine précédent l'atelier. C'est lors de cet atelier que vous devez apporter une mèche de cheveu si vous voulez l'intégrer au bijou.





Merci de nous aviser au moins 48h à l'avance en cas d'annulation à l'adresse [email protected].





Les coquilles et poussettes devront être laissées à l'extérieur de la salle.





Merci!