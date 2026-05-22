Création d'un mini potager

Organisé par
À propos de cet événement
** UN BILLET PAR PERSONNE PARTICIPANTE. Gratuit pour les accompagnateurs.**
ÂGE RECOMMANDÉ : Famille, enfant à partir de 5 ans.
Offrez à votre enfant ou vous-même une expérience les mains dans la terre!
Lors de cet atelier, chaque personne pourra choisir parmi une sélection de plantes potagères pour composer son mini-potager portatif. Tomates, poivron, haricot, kale, concombre… Quoi choisir à cultiver ?
En plus de repartir avec son potager portatif, vous apprendrez les bases de l’entretien de vos plantes. 🌞
Un atelier ludique, éducatif et sensoriel qui éveillera le plaisir de cultiver ses propres aliments.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!