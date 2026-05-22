L'Avant-Champ

Organisé par

L'Avant-Champ

À propos de cet événement

Création d'un mini potager

385 Chem. de la Côte S

Boisbriand, QC J7E 4H5, Canada

Billet général
20 $

** UN BILLET PAR PERSONNE PARTICIPANTE. Gratuit pour les accompagnateurs.**


ÂGE RECOMMANDÉ : Famille, enfant à partir de 5 ans. 


Offrez à votre enfant ou vous-même une expérience les mains dans la terre!


Lors de cet atelier, chaque personne pourra choisir parmi une sélection de plantes potagères pour composer son mini-potager portatif. Tomates, poivron, haricot, kale, concombre… Quoi choisir à cultiver ?


En plus de repartir avec son potager portatif, vous apprendrez les bases de l’entretien de vos plantes. 🌞


Un atelier ludique, éducatif et sensoriel qui éveillera le plaisir de cultiver ses propres aliments.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!