Création d'un mini potager

** UN BILLET PAR PERSONNE PARTICIPANTE. Gratuit pour les accompagnateurs.**





ÂGE RECOMMANDÉ : Famille, enfant à partir de 5 ans.





Offrez à votre enfant ou vous-même une expérience les mains dans la terre!





Lors de cet atelier, chaque personne pourra choisir parmi une sélection de plantes potagères pour composer son mini-potager portatif. Tomates, poivron, haricot, kale, concombre… Quoi choisir à cultiver ?





En plus de repartir avec son potager portatif, vous apprendrez les bases de l’entretien de vos plantes. 🌞





Un atelier ludique, éducatif et sensoriel qui éveillera le plaisir de cultiver ses propres aliments.