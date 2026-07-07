A sketch of a blue flower is in the foreground, with event details for a floral art workshop at Jardin Daniel A. Seguin in the background.
Fondation en horticulture ornementale de l'ITA de Saint-Hyacinthe

Organisé par

Fondation en horticulture ornementale de l'ITA de Saint-Hyacinthe

À propos de cet événement

Créer sa propre œuvre florale ornementale

3211 Rue Sicotte

Saint-Hyacinthe, QC J2S 3T5, Canada

Volet 1 – Observation et esquisses
Gratuit

Mardi 21 juillet, de 10 h à 12 h

Nous explorerons les jardins afin d’admirer les végétaux et de réaliser des croquis de fleurs, de feuilles et d’autres éléments botaniques.

Volet 2 – Création et composition
Gratuit

Mardi 4 août, de 10 h à 12 h

Cette séance sera consacrée à la création d’une œuvre originale à partir de vos dessins. En vous inspirant des motifs ornementaux traditionnels, vous développerez votre propre composition artistique.

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