Créer sa propre œuvre florale ornementale

Organisé par
À propos de cet événement
Mardi 21 juillet, de 10 h à 12 h
Nous explorerons les jardins afin d’admirer les végétaux et de réaliser des croquis de fleurs, de feuilles et d’autres éléments botaniques.
Mardi 4 août, de 10 h à 12 h
Cette séance sera consacrée à la création d’une œuvre originale à partir de vos dessins. En vous inspirant des motifs ornementaux traditionnels, vous développerez votre propre composition artistique.
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