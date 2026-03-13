Crise socio-écologique - Activité de réflexion, échanges et actions

Dans le cadre de l’élaboration du positionnement national de la TNCDC sur la crise socio-écologique, les 71 CDC au Québec ont été invitées à tenir une activité de consultation auprès de leurs membres, afin d’intégrer leurs constats, préoccupations et leurs recommandations / revendications.



C'est dans ce cadre que la CDC HSL vous invite le mardi 21 avril 2026 13h00-15h00 à une activité portant sur les adaptations aux changements climatiques et aux rôles que le milieu communautaire et ses partenaires peuvent tenir pour ne pas laisser les populations les plus vulnérables démunies face à ses conséquences.