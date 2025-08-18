Croisière de fermeture (8 septembre)

Organisé par
À propos de cet événement
Québec, QC G1K 4B7, Canada
En cas d'annulation de votre participation pour cette activité, veuillez contacter le comité des intégrations afin de libérer votre place
En cas d'annulation de votre participation pour cette activité, veuillez contacter le vp-finance de l'AGEP pour procéder au remboursement
En cas d'annulation de votre participation pour cette activité, veuillez contacter le vp-finance de l'AGEP pour procéder au remboursement
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!