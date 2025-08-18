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À propos de cet événement

Croisière de fermeture (8 septembre)

10 Rue Dalhousie

Québec, QC G1K 4B7, Canada

Passe pour la soirée (pour les phases 1) - SOLD OUT
Gratuit

En cas d'annulation de votre participation pour cette activité, veuillez contacter le comité des intégrations afin de libérer votre place

Passe pour la soirée (phase 2-3-4) - SOLD OUT
30 $

En cas d'annulation de votre participation pour cette activité, veuillez contacter le vp-finance de l'AGEP pour procéder au remboursement

Passe pour la soirée (phase 2,3 et 4) - SOLD OUT
30 $

En cas d'annulation de votre participation pour cette activité, veuillez contacter le vp-finance de l'AGEP pour procéder au remboursement

Billets DERNIÈRE CHANCE !
30 $

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