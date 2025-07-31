Boutique de Crown Kids Academy

Offert par
À propos de cette boutique
Ce programme allie soins et programme scolaire pour renforcer la confiance, l'indépendance et la préparation à l'école.
Notre programme préscolaire à temps plein est conçu pour les familles recherchant un environnement d'apprentissage cohérent, structuré et favorable pour leur enfant cinq jours par semaine.
Notre programme préscolaire de 3 jours est idéal pour les enfants de 4 ans prêts pour une expérience d'apprentissage plus structurée mais pas encore à temps plein. Ce programme équilibré offre un mélange de préparation académique, jeu créatif et développement social dans un environnement chaleureux et bienveillant.
Notre programme préscolaire de 2 jours est spécialement conçu pour les enfants de 3 ans qui commencent leur apprentissage précoce. Avec des conseils doux, des jeux engageants et une encouragement chaleureuse, ce programme offre une transition douce et joyeuse du domicile à un environnement d'apprentissage.
Nous offrons des options de fréquentation flexibles pour répondre aux besoins diversifiés des familles. Choisissez parmi nos programmes de 2 jours, 3 jours ou 5 jours, offrant aux parents la flexibilité de sélectionner l'option qui convient le mieux au parcours d'apprentissage de leur enfant.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!